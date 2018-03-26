Эрдоган: Турция надеется на преодоление полосы напряженности в отношениях с ЕС

АНКАРА, 26 марта. /ТАСС/. Турция надеется на преодоление полосы напряженности в отношениях с Европейским союзом. Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в болгарской Варне по окончании встречи с лидерами ЕС.

"Мы надеемся, что мы оставили этот сложный период с ЕС и лидерами ЕС позади. Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять для улучшения отношения с блоком", - сказал он.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара ожидает от ЕС обновления таможенного союза, а также поддержки, а не критики, со стороны союза в вопросах борьбы с терроризмом. По словам Эрдогана, "если Турцию оставят за рамками расширения ЕС, то это станет ошибкой".

Эрдоган также отметил, что Турция ожидает следующего транша помощи от Евросоюза, поскольку пока Анкара получила только €1,8 млрд из обещанных ЕС €3 млрд для контроля миграции.

"В Турции находятся уже почти 4 млн беженцев из Сирии. Мы ожидаем следующий транш европейской помощи. Пока мы получили только €1,8 млрд из обещанных €3 млрд. Эти деньги помогут нам улучшить жизнь этих беженцев", - сказал он.

Он также призвал ЕС активизировать работу по предоставлению Анкаре безвизового режима, "пока граждане Турции не потеряли веру в ЕС". Эрдоган также отмел критику со стороны Евросоюза антитеррористических законов Турции и ее операции против курдов в сирийском Африне, заявив, что борьба с терроризмом остается "главным приоритетом Турции и соответствует общим интересам Турции и ЕС".

Кроме того, Турция передала ЕС письменные предложения по урегулированию кризиса вокруг газового месторождения у побережья Кипра.

"Турция придерживается международных норм для урегулирования кризиса у берегов Кипра. Мы передали европейским коллегам нашу письменную позицию для решения это проблемы", - сказал он.

Непростые отношения Анкары и Брюсселя еще более осложнились с начала этого года в связи с ростом напряженности между Турцией с одной стороны и странами ЕС - Кипром, Грецией и Италией - с другой по проблеме добычи газа на кипрском шельфе.

В январе турецкие военные корабли блокировали плавучую буровую платформу Saipem 12000 итальянской компании Eni, которая должна была осуществлять разведывательное бурение в водах исключительной экономической зоны Кипра. Никосия ранее предоставила итальянской компании соответствующие лицензии на разработку месторождений углеводородов. Турецкая сторона выразила озабоченность деятельностью итальянской компании на Кипре, и сочла, что эти работы противоречат интересам Анкары.

После посещения 5 февраля Италии Эрдоган заявил турецким журналистам, что в ходе встречи с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони поднимал вопрос об Eni и предупредил, что Турция усматривает опасность в добыче газа в этом районе для самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (признана только Анкарой) и считает стратегический выбор итальянской компании "ошибкой". Эта ситуация обсуждалась на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе, в ходе которого остальные страны Евросоюза поддержали Афины и Никосию.

В итоговом заявлении саммита решительно осуждается продолжающиеся незаконные действия Турции в Средиземном и Эгейском морях и подчеркивается полная солидарность с Кипром и Грецией. Саммит в срочном порядке призывал Турцию прекратить эти действия и уважать суверенные права Кипра на исследование и эксплуатацию своих натуральных ресурсов в соответствии с европейским и международным правом.

Лидеры ЕС напомнили Анкаре о ее обязательствах "соблюдать международное право, а также нормализовать отношения со всеми странами - членами Евросоюза, включая Республику Кипр". Кроме того, саммит ЕС выразил чрезвычайную обеспокоенность задержанием в Турции граждан ЕС и призвал "оперативно и позитивно разрешить все эти вопросы".