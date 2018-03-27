ООН направит миссию в Ракку для оценки гуманитарной ситуации

ООН, 27 марта. /ТАСС/. ООН и ее партнеры готовятся к отправке миссии в город Ракка для оценки сложившейся там гуманитарной ситуации. Об этом сообщил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Сирии, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Он выступал перед членами СБ ООН по видеомосту из Женевы.

"19 марта мы получили согласие сирийских властей на отправку миссии для оценки ситуации в Ракке с участием службы ООН по разминированию, представителей Департамента ООН по вопросам безопасности, Управления по координации гуманитарных программ, а также Всемирной организации здравоохранения, - отметил он. - Мы добивались этого на протяжении определенного времени. Тремя днями позднее Департамент ООН по вопросам безопасности направил группу для оценки ситуации в сфере безопасности. Они сообщили, что, хотя ситуация в городе считается спокойной и стабильной, опасность в значительной степени сохраняется".

По словам Лоукока, "в Ракке остается большое количество мин, неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств". "ООН и организации-партнеры сейчас готовят отправку миссии для оценки гуманитарной ситуации, которая, вероятно, состоится на будущей неделе", - сказал он.

Ракка служила главным форпостом банд террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Она была освобождена 17 октября прошлого года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии". Поддержку им оказывал военный альянс во главе с Соединенными Штатами.

17 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в СБ ООН будет настаивать на срочной отправке гуманитарной миссии в Ракку.