Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН направит миссию в Ракку для оценки гуманитарной ситуации

Международная панорама
27 марта, 23:19 UTC+3 ООН ООН 27, марта. /ТАСС

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, "в Ракке остается большое количество мин, неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 27 марта. /ТАСС/. ООН и ее партнеры готовятся к отправке миссии в город Ракка для оценки сложившейся там гуманитарной ситуации. Об этом сообщил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Сирии, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Он выступал перед членами СБ ООН по видеомосту из Женевы.

Смотрите также

СМИ: столкновения между жителями и поддерживаемыми США отрядами произошли в Ракке

МО РФ: тысячи тел остаются под завалами в Ракке после бомбежек коалиции во главе с США

Шойгу предложил де Мистуре создать комиссию для оценки ситуации в Ракке

"19 марта мы получили согласие сирийских властей на отправку миссии для оценки ситуации в Ракке с участием службы ООН по разминированию, представителей Департамента ООН по вопросам безопасности, Управления по координации гуманитарных программ, а также Всемирной организации здравоохранения, - отметил он. - Мы добивались этого на протяжении определенного времени. Тремя днями позднее Департамент ООН по вопросам безопасности направил группу для оценки ситуации в сфере безопасности. Они сообщили, что, хотя ситуация в городе считается спокойной и стабильной, опасность в значительной степени сохраняется".

По словам Лоукока, "в Ракке остается большое количество мин, неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств". "ООН и организации-партнеры сейчас готовят отправку миссии для оценки гуманитарной ситуации, которая, вероятно, состоится на будущей неделе", - сказал он.

Ракка служила главным форпостом банд террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Она была освобождена 17 октября прошлого года арабо-курдскими формированиями, входящими в состав коалиции "Силы демократической Сирии". Поддержку им оказывал военный альянс во главе с Соединенными Штатами.

17 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в СБ ООН будет настаивать на срочной отправке гуманитарной миссии в Ракку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
3
Госдеп назвал заявления Лаврова о шантаже США по поводу высылки дипломатов "смехотворными"
4
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
5
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама