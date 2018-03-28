Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй заявила, что Лондон будет использовать все возможности для защиты своих интересов

Международная панорама
28 марта, 3:21 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, марта. /ТАСС

Британский премьер, представляя новую стратегию национальной безопасности, отметила, что пока Великобритания отстаивает свои ценности, будут находиться и те, кто стремится нанести стране ущерб

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© Toby Melville/Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Новая доктрина безопасности Великобритании подразумевает использование всех возможностей страны, в том числе ее военного, экономического, дипломатического и культурного потенциала, для защиты национальных интересов. Об этом, как следует из направленного ТАСС вечером во вторник коммюнике премьерской канцелярии, заявила глава британского правительства Тереза Мэй, представляя новую стратегию национальной безопасности, именуемую "Доктриной слияния" (Fusion Doctrine).

Смотрите также

Минобороны Великобритании призвало Запад обновить концепцию сдерживания

Мэй заявила, что у нее нет доказательств вмешательства РФ в британские демпроцессы

Мэй приветствовала решение США и ряда стран ЕС о высылке дипломатов РФ

Доктрина призвана задействовать и скоординировать работу всех министерств и ведомств для защиты национальных интересов. "Поскольку мы защищаем наши национальные интересы и отстаиваем наши ценности, будут продолжать находиться и те, кто стремится нанести нам ущерб или напасть на нас. Но у этих людей не должно быть сомнений в том, что мы используем любые имеющиеся у нас возможности, чтобы их победить", - подчеркнула британский премьер.

"Мы согласовали новый подход по координации наших возможностей в сфере безопасности. Будучи основанным на новой "Доктрине слияния", этот подход гарантирует, что при обеспечении нашей национальной безопасности мы будем эффективнее использовать весь наш потенциал", - отметила Мэй.

Среди элементов этого потенциала она назвала не только самые передовые военные технологии, но также рычаги экономического давления и использование на мировой сцене инструментов дипломатического и культурного влияния. Премьер подчеркнула, что "каждая часть нашего правительства и каждое из наших агентств призвано сыграть свою роль".

Эти слова явились ответом на угрозы, с которыми Великобритания столкнулась в последние 12 месяцев. Среди них Мэй назвала "ужасающие террористические нападения в Лондоне и Манчестере", а также "дерзкий и безрассудный акт агрессии на улицах Солсбери".

Основные положения доктрины

Чтобы избежать опыта иракской военной кампании, начавшейся в 2003 году, "Доктрина слияния" предусматривает создание отчетности за решения, принятые на уровне кабмина. Каждое из приоритетных направлений доктрины будет иметь своего непосредственного куратора, отвечающего за реализацию вверенного ему стратегического направления. Особое внимание будет уделяться аналитической работе и максимально эффективному использованию как правительственных, так и неправительственных источников информации.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

В доктрине впервые упомянуты стоящие перед страной экономические задачи и ее возможности. Более значимая роль отводится отраслевым министерствам. Документ налагает на британские власти обязательство обнародовать новую контртеррористическую стратегию, которая предоставит возможность раскрытия и пресечения терактов еще на ранней стадии их подготовки. Значительное внимание в новой стратегии безопасности уделено борьбе с организованными преступными группировками и коррумпированными элитами, определению новых рамок работы агентов разведки.

Британские власти решили существенно увеличить численность Коммуникационной группы национальной безопасности, в задачу которой войдет борьба с дезинформацией со стороны противников Великобритании. В Лондоне намерены также укрепить зарубежную сеть посольств, верховных комиссариатов (так именуются британские посольства в странах Содружества наций) и других миссий. В доктрине содержится и обещание продолжить претворять в жизнь Стратегию национальной кибербезопасности стоимостью £1,9 млрд ($2,7 млрд).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Лондоне Расследование теракта в Манчестере Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Персоны
Мэй, Тереза
Страны
Ирак Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
5
Посольство: почти 160 стран не принимают на веру слова о причастности РФ к делу Скрипаля
6
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
7
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
Темы дня
Новости партнеров
Реклама