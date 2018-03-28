Мэй заявила, что Лондон будет использовать все возможности для защиты своих интересов

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Новая доктрина безопасности Великобритании подразумевает использование всех возможностей страны, в том числе ее военного, экономического, дипломатического и культурного потенциала, для защиты национальных интересов. Об этом, как следует из направленного ТАСС вечером во вторник коммюнике премьерской канцелярии, заявила глава британского правительства Тереза Мэй, представляя новую стратегию национальной безопасности, именуемую "Доктриной слияния" (Fusion Doctrine).

Доктрина призвана задействовать и скоординировать работу всех министерств и ведомств для защиты национальных интересов. "Поскольку мы защищаем наши национальные интересы и отстаиваем наши ценности, будут продолжать находиться и те, кто стремится нанести нам ущерб или напасть на нас. Но у этих людей не должно быть сомнений в том, что мы используем любые имеющиеся у нас возможности, чтобы их победить", - подчеркнула британский премьер.

"Мы согласовали новый подход по координации наших возможностей в сфере безопасности. Будучи основанным на новой "Доктрине слияния", этот подход гарантирует, что при обеспечении нашей национальной безопасности мы будем эффективнее использовать весь наш потенциал", - отметила Мэй.

Среди элементов этого потенциала она назвала не только самые передовые военные технологии, но также рычаги экономического давления и использование на мировой сцене инструментов дипломатического и культурного влияния. Премьер подчеркнула, что "каждая часть нашего правительства и каждое из наших агентств призвано сыграть свою роль".

Эти слова явились ответом на угрозы, с которыми Великобритания столкнулась в последние 12 месяцев. Среди них Мэй назвала "ужасающие террористические нападения в Лондоне и Манчестере", а также "дерзкий и безрассудный акт агрессии на улицах Солсбери".

Основные положения доктрины

Чтобы избежать опыта иракской военной кампании, начавшейся в 2003 году, "Доктрина слияния" предусматривает создание отчетности за решения, принятые на уровне кабмина. Каждое из приоритетных направлений доктрины будет иметь своего непосредственного куратора, отвечающего за реализацию вверенного ему стратегического направления. Особое внимание будет уделяться аналитической работе и максимально эффективному использованию как правительственных, так и неправительственных источников информации.

В доктрине впервые упомянуты стоящие перед страной экономические задачи и ее возможности. Более значимая роль отводится отраслевым министерствам. Документ налагает на британские власти обязательство обнародовать новую контртеррористическую стратегию, которая предоставит возможность раскрытия и пресечения терактов еще на ранней стадии их подготовки. Значительное внимание в новой стратегии безопасности уделено борьбе с организованными преступными группировками и коррумпированными элитами, определению новых рамок работы агентов разведки.

Британские власти решили существенно увеличить численность Коммуникационной группы национальной безопасности, в задачу которой войдет борьба с дезинформацией со стороны противников Великобритании. В Лондоне намерены также укрепить зарубежную сеть посольств, верховных комиссариатов (так именуются британские посольства в странах Содружества наций) и других миссий. В доктрине содержится и обещание продолжить претворять в жизнь Стратегию национальной кибербезопасности стоимостью £1,9 млрд ($2,7 млрд).