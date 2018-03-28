Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мальта отзывает посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля

Международная панорама
28 марта, 16:12 дата обновления: 28 марта, 16:24 UTC+3

Правительство выразило солидарность с другими странами "перед лицом серьезной угрозы общей безопасности"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Мальта решила отозвать своего посла в Москве для консультаций в связи с делом Скрипаля. Об этом правительство республики сообщило в среду в Twitter.

"В связи с нападением в Солсбери правительство Мальты отзывает посла в Москве для политических консультаций. Правительство полностью солидарно [с другими странами] перед лицом серьезной угрозы нашей общей безопасности", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Мальта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
2
В Петербурге горит здание автоцентра
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Суд арестовал двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
7
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
Темы дня
Новости партнеров