Мальта отзывает посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Мальта решила отозвать своего посла в Москве для консультаций в связи с делом Скрипаля. Об этом правительство республики сообщило в среду в Twitter.

"В связи с нападением в Солсбери правительство Мальты отзывает посла в Москве для политических консультаций. Правительство полностью солидарно [с другими странами] перед лицом серьезной угрозы нашей общей безопасности", - говорится в сообщении.

In the context of the Salisbury attack, the Gov of #Malta is recalling Ambassador to #Russia from #Moscow, for political consultations. @MaltaGov stands in full solidarity with @GOVUK in the face of this serious challenge to our common #security. @JosephMuscat_JM @AbelaCarmelo — Government of Malta (@MaltaGov) 28 March 2018