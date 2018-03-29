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Эмиссар КНР: визит Ким Чен Ына в Пекин станет отправной точкой для денуклеаризации

Международная панорама
29 марта, 12:46 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 29, марта. /ТАСС

Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи прибыл в четверг в Сеул, чтобы проинформировать южнокорейские власти о результатах переговоров лидеров КНДР и Китя

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СЕУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин поможет снизить уровень напряженности и станет отправной точкой для денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в Сеуле в четверг член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, открывая встречу с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном.

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"Считаем, что визит внесет вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова, поможет обеспечить мир и безопасность и решить связанные с этим проблемы путем политических переговоров", - подчеркнул Ян Цзечи. Китайский эмиссар прибыл в четверг Сеул, чтобы проинформировать власти Южной Кореи о результатах переговоров между председателем Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

Как сообщил МИД Республики Корея, в ходе двухдневного визита Ян Цзечи помимо встречи с Чон Ый Ёном, проведет переговоры с главой МИД Кан Гён Хва, а также нанесет визит президенту Мун Чжэ Ину.

В ходе переговоров Кан Гён Хва и Ян Цзечи планируют "обсудить вопросы двусторонних отношений, а также сотрудничество ввиду значительного прогресса в сфере безопасности на Корейском полуострове".

В неформальной партийно-государственной иерархии КНР Ян Цзечи является самым высокопоставленным дипломатом страны, курирующим наиболее важные вопросы внешней политики Китая и его отношения с ведущими мировыми державами. Он является секретарем Руководящей группы по вопросам международной политики ЦК КПК, председатель которой - глава государства Си Цзиньпин. Кроме того, по итогам состоявшегося в октябре 2017 года XIX съезда Компартии Китая Ян Цзечи, в отличии от главы МИД Ван И, вошел в состав 25-местного Политбюро ЦК КПК.

Ким Чен Ын посетил Китай с неофициальным визитом с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР. Как отметил Си Цзиньпин, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Пекином. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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Персоны
Ким Чен Ын Ким Чен Ир Мун Чжэ Ин Си Цзиньпин
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