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В Госдепе заявили, что заявления на визы США российских борцов по-прежнему обрабатываются

Международная панорама
30 марта, 1:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, марта. /ТАСС

Ранее замглавы дипмиссии США в РФ Энтони Годфри сообщил, что посольство не смогло выдать визы спортсменам из-за большой очереди на собеседование с американским консулом

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ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Документы, поданные членами сборной России по вольной борьбе на получение американских виз для участия в Кубке мира в США, по-прежнему обрабатываются. Об этом заявил в четверг журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Насколько я понимаю, их документы по-прежнему обрабатываются", - сказал он. При этом дипломат оставил без внимания тот факт, что турнир начинается уже 5 апреля.

Ранее заместитель главы дипмиссии США в РФ Энтони Годфри в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что посольство США в Москве не смогло выдать визы сборной РФ по вольной борьбе из-за большой очереди на собеседование с американским консулом. Посол США в Москве Джон Хантсман прежде также проинформировал, что консульский центр испытывает нехватку сотрудников после сокращения в 2017 году американской дипломатической миссии в России.
28 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американское посольство отказало российским борцам в организации собеседований для получения виз.

"Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участие в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. <...> Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях", - говорится в комментарии Захаровой. Позднее начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды Виталий Фельдшеров сообщил ТАСС, что национальная команда фактически лишилась возможности выступить на турнире.

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Хантсман, Джон Захарова, Мария Владимировна
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