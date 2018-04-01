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Американские дипломаты покинули здание Генконсульства в центре Петербурга

Международная панорама
1 апреля, 0:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, апреля. /ТАСС

В здании остался представитель российского технического персонала и сотрудники "Инпредсервиса"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Генерального консульства США в Санкт-Петербурге покинули здание на Фурштатской улице в центре северной столицы к концу дня 31 марта, сдав объект комиссии по приемке. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, последняя группа сотрудников Генконсульства покинула здание около 23:50 мск, они увезли с собой оставшиеся вещи.

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"По согласованию с МИД РФ сотрудники консульства должны были покинуть здание в 22:00 мск [31 марта], именно в это время прибыла комиссия из представителей управляющей компании и СПБ ГУП по обслуживанию иностранных представительств "Инпредсервис". Здание приняли, сотрудники консульства покинули его", - рассказал журналистам на месте источник, знакомый с ситуацией. При этом детали акта приемки собеседник не раскрыл, представители комиссии от комментариев отказались.

В здании, по словам источника, остался представитель российского технического персонала и сотрудники "Инпредсервиса". На месте продолжают дежурить сотрудники полиции, которые наблюдают за порядком.

Ранее, около 19:30 мск субботы, сотрудники американского диппредставительства сняли с балкона третьего этажа звездно-полосатый флаг и покинули помещения. В течение двух дней, пятницы и субботы, продолжался вывоз имущества - мебели, оргтехники, ковров, картин, комнатных растений и др. За происходившим наблюдали многочисленные журналисты, а также туристы и прохожие, однако ажиотажа в Санкт-Петербурге это событие не вызвало, скоплений народа и автомобильных пробок на Фурштатской в эти дни не наблюдалось.

29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выдворит 60 дипломатов США, закроет американское генконсульство в Санкт-Петербурге и примет зеркальные меры в отношении других стран, также осуществивших высылку российских дипломатов.

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Санкт-Петербург Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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