Нетаньяху ответил на критику Эрдогана на фоне столкновений в Палестине

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Турции нет права читать нравоучения Израилю. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал в понедельник в Facebook после того, как президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье раскритиковал его за обвинения турецкой армии в преступлениях против гражданского населения. Сам Нетаньяху ранее в тот же день отверг критику со стороны Анкары в отношении действий израильской армии, предпринятых 30 марта, когда в ходе столкновений на границе с сектором Газа были убиты 16 палестинцев.

"Эрдоган не привык к тому, что ему отвечают, ему стоит начать привыкать, - написал Нетаньяху в Facebook. - Не тому, кто оккупирует северный Кипр, вторгается в курдский регион и уничтожает гражданское население в Африне, читать нам нравоучения о моральных ценностях".

В воскресенье израильский премьер указал в ответ на критику со стороны Турции, что "самая моральная армия в мире (имеется в виду Армия обороны Израиля) не будет выслушивать нотации от тех, кто в течение многих лет без разбора бомбит гражданское население".

Десятки тысяч палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечавшемуся Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. Согласно последним данным, в результате этих стычек 16 палестинцев были убиты, ранения получили около 1,5 тысячи арабов.

В субботу пресс-служба армии Израиля выступила с утверждением, что среди убитых - не менее 10 боевиков палестинских вооруженных организаций. По ее данным, восемь погибших являлись активистами радикального движения ХАМАС и его боевых крыльев, двое других принадлежали к группировкам "Исламский джихад" и "Бригады мучеников Аль-Аксы".

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль, а 24 марта военное ведомство заявило о контролировании всего региона Африн на северо-западе Сирии.