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СМИ: Лига арабских государств созывает экстренное заседание по Палестине 3 апреля

Международная панорама
1 апреля, 23:48 UTC+3 КАИР КАИР 1, апреля. /ТАСС

Сообщается, что речь пойдет о ситуации в секторе Газа

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КАИР, 1 апреля. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) созывает 3 апреля экстренное заседание по ситуацию в секторе Газа на уровне постоянных представителей. Об этом сообщил в воскресенье помощник генерального секретаря панарабской организации по делам Палестины Саид Абу Али, передает газета Ad Dustour.

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С запросом о проведении экстренной встречи обратилась Палестина. Ее поддержали Египет, Кувейт и Иордания.

В минувшую пятницу тысячи палестинцев вышли на акции протеста, приуроченные к отмечаемому арабами 30 марта Дню земли. Демонстранты, собравшиеся вдоль границы сектора Газа и Израиля, требовали вернуть палестинских беженцев к их родным очагам. Во многих районах народные выступления оборачивались столкновениями с израильскими войсками и полицией. В результате погибли 16 палестинцев, ранения получили около полутора тысяч человек.

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