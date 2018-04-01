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Аббас поручил миссии Палестины при ООН созвать заседание СБ из-за ситуации в Газе

Международная панорама
1 апреля, 1:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, апреля. /ТАСС

Глава вашингтонского представительства Организации освобождения Палестины Хусам Зомлот назвал действия Израиля "преступлением против человечности"

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ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас поручил миссии своей страны в ООН созвать заседание Совета Безопасности всемирной организации в связи с трагической ситуацией в секторе Газа. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя вашингтонского представительства Организации освобождения Палестины (ООП) Хусама Зомлота.

"Аббас предпримет все необходимые меры для защиты палестинского народа и поручил палестинской миссии в ООН созвать экстренное заседание [СБ]", - говорится в документе.

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Зомлот обвинил власти Израиля в "неизбирательном убийстве" мирных демонстрантов и "нанесении увечий сотням в секторе Газа". Их действия он назвал "морально неприемлемыми" и "преступлением против человечности". Глава представительства ООП считает, что проведение палестинцами митингов "гарантировано международным правом и должно быть защищено мировым сообществом". По его словам, "эти злодеяния заслуживают самого решительного осуждения со стороны американского правительства, а также действий по соблюдению норм международного права".

В субботу днем десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным, 16 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе непрекращающихся стычек, ранены были не менее 1,4 тысячи арабов. Подавляющее большинство из них получили отравление газом и ранения пластиковыми пулями, которые применяла в стычках полиция и солдаты.

Аббас объявил субботу, 31 марта, днем национального траура в память о погибших палестинцах. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал действия военнослужащих по защите границ еврейского государства во время празднования Песаха, который отмечался также в пятницу.

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Персоны
Аббас, Махмуд Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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