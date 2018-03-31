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СМИ: шесть палестинцев ранены на востоке Газы в результате стычек с израильскими солдатами

Международная панорама
31 марта, 16:33 UTC+3 КАИР КАИР 31, марта. /ТАСС

По данным агентства Wafa, еще несколько сотен человек получили отравления слезоточивым газом

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КАИР, 31 марта. /ТАСС/. Шесть палестинских подростков были ранены во время стычек групп арабской молодежи с израильскими военными, произошедшими в субботу в приграничной зоне на востоке оккупированного сектора Газа. Об этом сообщило агентство Wafa.

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По его данным, трое из пострадавших получили огнестрельные ранения в столкновениях с израильской полицией близ города Хан-Юнис. Остальные юноши были ранены рядом с палаточным городком на востоке Газы, разбитым у границы с Израилем в ходе протестной акции к Дню земли, который отмечался на палестинским землях минувшим днем. Несколько сотен человек получили отравления слезоточивым газом, который израильские военные применяли при разгоне собравшихся у границы арабов.

Минувшим днем десятки тысячи палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным, 16 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе стычек, ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов.

Президент Государства Палестины Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, днем национального траура в память о палестинцах, погибших во время столкновений с израильскими военными в секторе Газа. На оккупированных землях в субботу объявлена всеобщая забастовка.

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Персоны
Аббас, Махмуд
Страны
Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
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