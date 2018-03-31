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Reuters: ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации в секторе Газа

Международная панорама
31 марта, 4:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Помощник генсека по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун считает, что ситуация в Газе "может ухудшиться в ближайшие дни"

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ТАСС, 31 марта. ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации, сложившейся в секторе Газа на границе с Израилем. Об этом сообщил в пятницу помощник генсека всемирной организации по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун.

По его словам, ситуация в Газе "может ухудшиться в ближайшие дни". "Израиль должен придерживаться своих обязательств в соответствии с международными правами человека и гуманитарным правом, - приводит слова помощника генсека ООН агентство Reuters. - Смертоносные силы должны применяться лишь в качестве самой крайней меры, а любые случаи гибели должны быть расследованы властями".

Reuters также приводит слова американского дипломата в ООН Уолтера Миллера, который заявил, что США "глубоко огорчены" случаями гибели в секторе Газа. "Мы призываем вовлеченные стороны предпринять шаги с тем, чтобы снизить напряженность и риск новых столкновений", - отметил он. По его словам, те, кто "использует протесты в качестве прикрытия для подстрекательства к насилию, подвергают опасности невинные жизни".

Десятки тысячи палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечаемому Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере 16 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе непрекращающихся стычек, ранения на настоящий момент получили не менее 1,4 тысячи арабов.

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