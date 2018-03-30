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СБ ООН проведет по просьбе Кувейта консультации по ситуации в секторе Газа

Политика
30 марта, 22:42 UTC+3 ООН ООН 30, марта. /ТАСС

Ранее стало известно, что в результате столкновений с израильскими военными в Газе убиты 16 палестинцев

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ООН, 30 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу вечером закрытые консультации по ситуации в секторе Газа на границе с Израилем. Об этом сообщил журналистам представитель миссии РФ при ООН Федор Стржижовский.

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"Сегодня по настоянию Кувейта Совет Безопасности проведет закрытые консультации по ситуации в секторе Газа", - сообщил он.

Консультации начнутся в 18:50 (01:30 мск 31 марта).

Ранее агентство WAFA со ссылкой на данные палестинского министерства здравоохранения сообщило о гибели в пятницу 16 палестинцев в ходе столкновений с израильскими военными в восточной части сектора Газа во время манифестации с требованием о возвращении палестинских беженцев.

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Палестино-израильский конфликт
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