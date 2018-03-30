СБ ООН проведет по просьбе Кувейта консультации по ситуации в секторе Газа

ООН, 30 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу вечером закрытые консультации по ситуации в секторе Газа на границе с Израилем. Об этом сообщил журналистам представитель миссии РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Сегодня по настоянию Кувейта Совет Безопасности проведет закрытые консультации по ситуации в секторе Газа", - сообщил он.

Консультации начнутся в 18:50 (01:30 мск 31 марта).

Ранее агентство WAFA со ссылкой на данные палестинского министерства здравоохранения сообщило о гибели в пятницу 16 палестинцев в ходе столкновений с израильскими военными в восточной части сектора Газа во время манифестации с требованием о возвращении палестинских беженцев.