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Швейцария поддержала заявление генсека ООН о необходимости расследования ситуации в Газе

Международная панорама
31 марта, 23:17 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 31, марта. /ТАСС

Как считают в Берне, настало время активировать мирные переговоры

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ЖЕНЕВА, 31 марта. /ТАСС/. Швейцария поддержала призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о проведении независимого расследования в связи с произошедшими 30 марта столкновениями между палестинскими манифестантами и израильскими военными и полицией, в результате которых были убиты 16 палестинцев. В опубликованном в субботу заявлении швейцарское правительство потребовало соблюдения прав человека и отказа от несоразмерного применения силы.

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Подчеркивается, что в Берне "очень обеспокоены столкновениями", и "призывают обе стороны содействовать деэскалации". "Швейцария поддерживает просьбу генерального секретаря ООН от 30 марта 2018 года о проведении независимого и прозрачного расследования этих событий", - указывает правительство. Оно "требует уважения прав человека, в частности, права на жизнь, и отказа от несоразмерного использования силы".

Как считают в Берне, необходима "активизация мирных переговоров". Швейцария "привержена справедливому и прочному миру, основанному на согласованном двустороннем решении". Кроме того, она высказывается за возобновление "усилий по внутрипалестинскому примирению".

Десятки тысячи палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечаемому Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими военными и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере 16 палестинцев погибли, ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов. Антониу Гутерриш заявил в пятницу о необходимости проведения независимого и открытого расследования ситуации, сложившейся в секторе Газа на границе с Израилем.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
Израиль Швейцария
Темы
Палестино-израильский конфликт
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