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Почему Австрия не пошла на поводу у Лондона в деле Скрипаля

Международная панорама
6 апреля, 18:01 UTC+3

Вена отказалась принимать недружественные меры в отношении российских дипломатов несмотря на то, что примеру Великобритании последовало более 20 стран Запада

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Канцлер Австрии Себастьян Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц

© EPA-EFE/IAN LANGSDON

"Можно было бы принять другое решение, есть разные аргументы, но я думаю, что мы приняли верное решение", — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире ток-шоу на телеканале Puls 4, объяснив, что Вена "традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией". Только ли в дружбе дело — в материале ТАСС.

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Москва Вена

Отношения России с Австрией на самом деле, особенно по сравнению с другими странами Европы, находятся на высоком уровне.

"Отношения Российской Федерации с Австрией развиваются в позитивном ключе, характеризуются стабильностью, предсказуемостью и отсутствием значимых проблем. Австрия проводит линию на поддержание диалога с Москвой, сохранение наработанного позитива взаимодействия в различных сферах, использование политико-дипломатического инструментария для нормализации ситуации вокруг Украины", — говорится на сайте российского МИД.

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Согласно данным посольства Австрии в РФ, за последние 10 лет российские и австрийские политики и министры совершили десятки официальных визитов в Вену и Москву соответственно.

Очередная встреча министров иностранных дел двух стран состоится 19–20 апреля. При этом визит главы МИД Австрии Карин Кнайсль никак не связан с делом Скрипаля, а ее поездка в Москву была запланирована заранее.

Экономическая составляющая отношений двух стран находится на подъеме. Как заявил президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Курцем 28 февраля, в 2017 году наблюдался "рост товарооборота более чем на 40%, российские инвестиции в экономику Австрии достигли $23 млрд, [австрийские] в российскую экономику — $5 млрд".

Наконец, примечательно, что в 2016 году Австрийская партия свободы, входящая в правящую коалицию вместе с Австрийской народной партией Себастьяна Курца, еще в 2016 году подписала пятилетнее соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией".

"Мне представляется чрезвычайно важным межпартийный и межпарламентский диалог в связи с тем, что сегодня существует существенный дефицит доверия. Этого доверия не хватает как внутри европейской политики, так и в отношениях между Россией и Европейским союзом", — заявил тогда журналистам в связи с подписанием соглашения вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой.

Роль посредника

Упомянул Курц еще одну причину, по которой Вена не пошла на высылку дипломатов. Австрия — нейтральная страна, а в ее столице находятся штаб-квартиры многих международных организаций (например, ООН, ОБСЕ и МАГАТЭ).

"Ежедневно сотни дипломатов ведут переговоры в Вене, на нейтральной территории, и мы развиваем нашу роль по налаживанию мостов", — сказал австрийский канцлер.

И именно эта причина, по мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики (ВШЭ) Тимофея Бордачева, стала основной.

В первую очередь дело не в хороших отношениях с Россией, а в том, что Австрия определяет свое место в ЕС после формирования нового правительства во главе с Себастьяном Курцем и понимает, что отношения России с США и Западной Европой будут на низком уровне еще достаточно долго Тимофей Бордачев директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ВШЭ

Эксперт также добавил, что Вена пытается "найти свою уникальную нишу в качестве моста между Россией и Евросоюзом", а правительство Себастьяна Курца "выглядит очень стабильно и основательно".

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Подтверждается это и заявлением главы МИД Австрии. "Мы открыты для всех, и если нас попросят о посреднических усилиях [между Россией и Великобританией], тогда мы с удовольствием готовы к этому. Посредник никогда не навязывает свои услуги, за посредническими услугами обращаются со стороны", — сказала глава внешнеполитического ведомства.

И конечно, многочисленные официальные демарши посла Великобритании в Австрии официальной Вене, о которых рассказала Кнайсль, Лондону не помогли. А в странах — членах Евросоюза решение австрийского правительства лишь вызвало раздражение.

Так, например, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что "нейтралитет [Австрии] слабо сопоставим с членством в ЕС". На слова бывшего главы МИД официальная Вена никак не отреагировала.

Александр Мосесов

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Персоны
Курц, Себастьян Путин, Владимир Владимирович
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