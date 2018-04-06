В Конгрессе США требуют запретить американцам работать с госдолгом РФ из-за дела Скрипаля

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Двое членов Палаты представителей Конгресса США - конгрессмен-демократ Хоакин Кастро (штат Техас) и его коллега республиканец Майкл Тернер (штат Огайо) внесли законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении тех, кто причастен к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также запрет для американцев на какую-либо работу с государственным долгом РФ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кастро.

Согласно инициативе, не позднее, чем через 60 дней после ее вступления в силу, президент США должен ввести санкции против тех, кто каким-либо образом, напрямую или косвенно, был причастен к атаке в отношении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Более того, предполагаемые ограничения должны коснуться и тех якобы "агентов правительства России", которые, по мнению представителей Конгресса, предпринимают попытки устранить "эмигрантов, диссидентов или иностранных лиц". Санкции, о которых идет речь, подразумевают арест любых активов этих лиц на территории под юрисдикцией США, запрет на сделки с ними и выдачу американских виз.

Не позже, чем через 90 дней после применения рестрикций против "агентов", глава государства, согласно законопроекту, должен будет утвердить нормы, запрещающие гражданам США "осуществлять транзакции, финансировать или каким-либо иным образом работать с российским суверенным долгом". Речь, к примеру, идет об облигациях российского Центробанка. В тексте уточняется, что санкции эти распространяются на бумаги, выпущенные через 180 дней после введения первоначальных санкций.

Более того, конгрессмены предлагают запретить совершать сделки на американской территории с Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Банком Москвы, Россельхозбанком, Промсвязьбанком и Внешэкономбанком. При этом в законопроекте предусмотрен и механизм снятия санкций.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.