Минобороны Израиля: демонстрации на границе сектора Газа оплачиваются ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в воскресенье, что среди участников столкновений на границе с сектором Газа нет мирных палестинцев, и все они получают зарплату от правящего в анклаве радикального движения ХАМАС. Об этом глава минобороны написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Не было там мирных палестинцев, тех, кто в едином порыве прибыл на границу с акцией гражданского протеста против Израиля, - написал Либерман. - Все, кто принял участие в маршах террора и 30 марта, и 6 апреля - это те, кто получает зарплату от ХАМАС, или боевики военного крыла этой террористической организации, которые действуют по приказу своих главарей".

По мнению министра, мировое сообщество "упорно продолжает называть сжигание десятков тысяч автомобильных покрышек, попытки штурма заградительных сооружений и другие многочисленные провокации на границе сектора Газа мирными демонстрациями палестинцев". "Праздник лицемерия продолжается", - написал Либерман и добавил, что "все в Израиле должны сказать огромное спасибо тысячам военнослужащих ЦАХАЛ (израильская аббревиатура для Армии обороны Израиля - прим. ТАСС), сотрудникам ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля, контрразведка - прим. ТАСС) и полиции" за то, что они с конца марта "обеспечивали тишину и спокойствие в стране".

30 марта десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченные к Дню земли акции протеста вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев к родным очагам. Во многих районах они обернулись стычками с израильскими войсками и полицией. В день манифестаций 16 арабов погибли, около 1,5 тыс. пострадали. Позднее в течение недели от полученных ранений скончались еще пять человек.

6 марта в рамках продолжения "Марша возвращения" после пятничной молитвы палестинцы вновь организовали массовые шествия. Свои акции, которые, как и неделю назад, переросли в беспорядки, они назвали "пятница покрышек" - к пограничной полосе молодежные активисты стащили около 10 тысяч шин и подожгли их с тем, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор израильским снайперам, расположившимся вдоль линии границы. Жертвами стычек стали 10 арабов, порядка 1,3 тыс. пострадали.

День земли отмечается в память о шести палестинцах, погибших в 1976 году во время протестов против отчуждения израильскими властями сотен земельных участков, принадлежащих арабам. Кульминация марша должна наступить 15 мая, когда палестинцы на следующий день после годовщины создания Государства Израиль по григорианскому календарю отмечают День катастрофы ("Ан-Накба"). На эту дату запланировано многомиллионное шествие из сектора к разделительному сооружению на границе с еврейским государством.