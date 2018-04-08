СМИ: полиция разрешила установить телевизор в камере экс-главы Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 апреля. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии разрешила установить телевизор в камере, в которой в субботу начал отбывать наказание экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета Folha de S.Paulo.

По информации издания, это означает, что бывший глава государства уже в воскресенье вечером сможет посмотреть футбольный матч между командами "Коринтианс" и "Палмейрас", которые встретятся в рамках чемпионата за кубок Сан-Паулу. Лула да Силва уже много лет является преданным болельщиком "Коринтианс".

Ранее газета сообщала, что в камере экс-президента не будет ни холодильника, ни телевизора. Однако, по информации газеты, после консультаций с судьей Сержиу Моро это решение было пересмотрено.

Лула да Силва в первое время будет отбывать наказание в помещении, расположенном на четвертом этаже здания Федеральной полиции в городе Куритиба на юге страны. Ранее оно использовалось для отдыха самих представителей правоохранительных органов, а совсем недавно было отремонтировано.

В подготовленной для экс-президента камере имеется душ, туалет, кровать и стол. Ее площадь составляет 15 кв. метров. В камере также есть окно, не оснащенное решетками и выходящее во внутренний двор.

Сторонники дежурят у здания полиции

Сторонники Лулы да Силвы будут дежурить у здания полиции в городе Куритиба, пока политик не будет освобожден, заявила в воскресенье соратница бывшего главы государства по левой Партии трудящихся (ПТ) Глейзи Хоффман, которая сейчас занимает пост председателя этой политической силы.

"Куритиба станет центром нашей политической борьбы. Мы не уйдем отсюда, пока Лула [да Силва] также отсюда не выйдет. Наше присутствие будет постоянным", - цитирует Хоффман информационный интернет-портал UOL.

В субботу вечером бразильские полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против сторонников Лулы да Силвы, протестовавших в городе Куритиба против ареста политика. По данным портала, разгон митингующих начался после того, как они попытались прорваться в местное отделение полиции. Именно там оборудована камера, в которой бывший глава государства несколькими часами ранее начал отбывать наказание по делу о коррупции. В результате беспорядков пострадали по меньшей мере девять человек, в том числе ребенок.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам связанного с коррупцией уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца.