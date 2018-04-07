СМИ: экс-президент Бразилии будет отбывать наказание в камере с окном без решеток

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апреля. /ТАСС/. Камера, в которой первое время будет отбывать наказание экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отличается от подготовленных для других заключенных - она, в частности, была отремонтирована. Об этом сообщила в субботу на своем сайте газета Folha de S.Paulo.

По информации издания, речь идет о помещении, расположенном на четвертом этаже здания Федеральной полиции в городе Куритиба (штат Парана на юге страны). Ранее оно использовалось для отдыха самих представителей правоохранительных органов. В подготовленной для экс-президента камере имеется душ, туалет, кровать и стол, но нет ни холодильника, ни телевизора. Ее площадь составляет 15 кв. метров.

В камере есть окно, которое выходит во внутренний двор. Оно без решеток. Также сообщается, что экс-президент получит право ежедневно совершать двухчасовую прогулку.

В конце января Лула да Силва, который возглавлял страну с 2003 по 2010 год, был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. В ночь на четверг Федеральный верховный суд Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. Судья Сержиу Моро призвал политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс- президент не явился в полицию в установленный срок.