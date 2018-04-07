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СМИ: Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию на арест экс-президента

Международная панорама
7 апреля, 17:22 дата обновления: 7 апреля, 17:33 UTC+3

У Лулы да Силвы не осталось возможностей для обжалования ареста

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Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва

© EPA-EFE/ANTONIO LACERDA

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апреля. /ТАСС/. Федеральный верховный суд (высшая судебная инстанция) Бразилии отклонил в субботу иск защиты экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которая добивалась отмены ордера на его арест. Об этом сообщил телеканал Globo.

По данным телеканала, соответствующее решение принял судья Эдсон Факин, который работает над антикоррупционными делами. У бывшего главы государства не осталось других возможностей для того, чтобы обжаловать ордер на свой арест.

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Адвокаты Лулы да Силвы утверждали, что ордер на его арест был выдан слишком быстро, в нарушение необходимых юридических процедур. В частности, по мнению защиты, суд должен был дождаться завершения анализа всех апелляций в рамках второй инстанции, однако этого не было сделано. В пятницу аналогичный иск адвокаты направили в Высокий суд - предпоследнюю судебную инстанцию Бразилии. Это обращение также было отклонено.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться властям до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент до сих пор не явился в полицию. Он принимает участие в религиозной церемонии, организованной в память о его покойной супруге Маризы Летисии перед зданием профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу.

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