Экс-президент Бразилии назвал обвинения в свой адрес ложью

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апреля. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал обвинения в свой адрес ложными. Об этом он заявил в субботу, выступление транслировалось на его странице в Facebook.

"Я единственный человек, которого судили за квартиру, которая ему не принадлежит. Федеральная полиция лжет, когда говорит, что она моя. Прокуратура лжет, когда говорит, что она моя", - сказал бывший глава государства.

По словам Лулы да Силвы, обвинения в его адрес являются местью правящих элит за его политику социальной помощи малоимущим. "Это именно то "преступление", которая я совершил", - заявил политик.

Политик также пообещал сдаться полиции, выдавшей ордер на его арест.

"Они выдали ордер на мой арест. И знаете что? Я выполню их требование", - сказал бывший глава государства.

"Они должны знать, что я не боюсь их, что я не убегу и что я докажу свою невиновность. <...> Чем дольше я буду оставаться в тюрьме, тем больше других "Лул" родятся и будут бороться за эту страну", - добавил Лула да Силва. Он произносил свою речь в окружении тысяч сторонников около здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу (штат Сан-Паулу). "Я выйду из этой [ситуации] еще более сильным. Это не я совершил преступление, это они совершают политическое преступление", - сказал экс-президент.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции, связанному с квартирой в курортном городе Гуаружа. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент не явился в полицию в установленный срок.