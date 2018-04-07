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Globo: защита экс-президента Бразилии обжаловала решение о его аресте в Верховном суде

Международная панорама
7 апреля, 2:02 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 7, апреля. /ТАСС

Ранее аналогичная апелляция также была направлена в Высокий суд, который отклонил это заявление

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апреля. /ТАСС/. Защита экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы обратилась в пятницу вечером в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с иском об отмене ордера на арест бывшего главы государства. Об этом сообщил телеканал Globo.

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Ранее аналогичная апелляция была направлена в Высокий суд - предпоследнюю судебную инстанцию Бразилии. Однако он отклонил заявление. В этом исковом заявлении адвокаты Лулы да Силвы утверждали, что ордер на его арест был выдан слишком быстро в нарушение необходимых юридических процедур. В частности, по мнению защиты, суд должен был дождаться завершения анализа всех апелляций в рамках второй инстанции, однако этого не было сделано.

В ночь на четверг ФВС Бразилии, который является высшей судебной страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться властям до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент до сих пор не явился в полицию, он остается в здании профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу.

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Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
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