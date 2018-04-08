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Экс-президент Бразилии сдался полиции для отбывания наказания по делу о коррупции

Международная панорама
8 апреля, 0:54 дата обновления: 8 апреля, 1:17 UTC+3

Маршрут кортежа Федеральной полиции не раскрывается по соображением безопасности

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Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

© AP Photo/Andre Penner

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 апреля. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался полиции, чтобы начать отбывать наказание по делу о коррупции. Соответствующие кадры продемонстрировал в субботу в прямом эфире телеканал Globo.

По его данным, кортеж Федеральной полиции, который забрал бывшего главу государства из профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу, состоит из 15 автомобилей. Его маршрут не раскрывается по соображением безопасности.

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Как сообщает Globo, в ближайшее время Лула да Силва должен пройти медицинское обследование, которое власти обязаны обеспечить всем заключенным, приступающим к отбыванию наказания. Где именно это будет сделано, также пока не сообщается.

Ранее сторонники Лулы да Силвы не позволяли автомобилю политика выехать с территории профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу, где он находился с четверга. Бывший глава государства был вынужден покинуть машину и вернуться в здание. После этого однопартийцы экс-президента вышли к манифестантам, чтобы убедить их пропустить его к выходу.

В ночь на четверг Федеральный верховный суд Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, разрешил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного приговора по делу о коррупции, связанному с покупкой дорогой квартиры в курортном городе Гуаружа. После этого судья Сержиу Моро выдал ордер на его арест, призвав политика добровольно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы 6 апреля. Экс-президент не явился в полицию в установленный срок. Затем он заявил, что выполнит распоряжение властей.

В конце января Лула да Силва, который возглавлял страну с 2003 по 2010 год, был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.

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