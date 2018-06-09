Лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике от имени всех членов объединения

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что членам G7 удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи.

"Мы выпустили итоговое коммюнике от имени всех стран", - сказал он, говоря о результатах встречи на высшем уровне на правах главы правительства страны, председательствующей в G7. В неформальное объединение входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Трюдо рассказал, что одним из результатов встречи стала договоренность о создании механизма быстрого реагирования на деятельность враждебных государств. "Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз и проводить скоординированные мероприятия по выявлению тех, кто будет наносить нам вред", - отметил Трюдо.

Касательно торговых споров, вызванных решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий, Трюдо отметил, что он готов к сотрудничеству, но продолжит защищать интересы Канады.

"Я готов плотно работать с президентом [США], чтобы быстро разрешить этот торговый спор, но я ясно дал понять, что я всегда буду защищать канадских рабочих и канадские интересы", - сказал Трюдо.

"За последние несколько дней мы достигли настоящего прогресса по широкому кругу вопросов", - добавил канадский премьер.