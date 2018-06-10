Макрон сообщил, что надеется на участие России в следующем саммите ведущих стран

ЛА МАЛЬБЕ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что следующий саммит ведущих стран мира пройдет с участием России. Об этом он заявил в субботу по итогам встречи государств Группы семи в Канаде.

"Вот уже четыре года "семерка" заявляет, что ее формат может быть расширен до "восьмерки" в случае, если минские договоренности будут соблюдаться. Действительно, это возможно будет сделать, но только в случае, если это условие будет соблюдено", - сказал Макрон.

"Мы надеемся провести в следующем году в Биаррице "восьмерку" с участием России, если она действительно продвинется по пути минских договоренностей".

Он отметил, что выступает за "новый подход к двусторонним отношениям" с РФ и за "новые обсуждения с ней на европейском уровне". "Я верю в отношения с Россией. Несколько недель назад я побывал в Санкт-Петербурге, я хочу еще больше работать с президентом России Владимиром Путиным. Но делать это собираюсь без какой-либо наивности или попыток приспособления", - указал Макрон.

Он подчеркнул при этом, что Западу "нужна новая стратегия на предстоящие десятилетия" в отношениях с Россией. "Я верю в эти отношения и намерен их развивать", - добавил президент Франции.

Ситуация в Сирии

Макрон добавил, что страны-участницы саммита "Большой семерки" смогли достичь общей позиции по вопросу о ситуации в Сирии.

"В ходе переговоров мы достигли общности взглядов и продемонстрировали стремление не только добиться окончательной победы над терроризмом и бороться против применения химического оружия, но также и продвигаться к всеобъемлющему политическому урегулированию", - сказал он.

Макрон добавил, что именно такая линия на развертывание всеобъемлющего процесса "позволит добиться политической стабильности в Сирии". "Такую позицию Франция занимает на протяжении уже целого года, и в ней мы продвинулись в последние недели на встречах с лидерами России и Израиля", - подчеркнул Макрон.

"В том, что касается использования химического оружия, на саммите была подписана совместная декларация, которая направлена на поддержку выдвинутых нами инициатив. Она нацелена на то, чтобы продвигаться вперед, восстановить функционирование механизма по определению виновных в использовании химического оружия, который не действует с ноября 2017 года. А также принять соответствующие [новые] меры", - сказал президент Франции.

Реформа ВТО и принцип многосторонности в политике

Президент Франции также заявил, что считает необходимым провести реформу Всемирной торговой организации (ВТО).

"Мы добились включения в итоговое коммюнике четкого положения о необходимости проведения реформы ВТО. И Всемирной торговой организации, и Группе двадцати необходимо добиваться большей эффективности", - считает президент Франции.

"Именно за это Франция выступала несколько дней назад на конференции Организации экономического сотрудничества и развития", - напомнил он.

"Страны не должны замыкаться сами на себе, - подчеркнул Макрон. - Располагать более эффективно действующей ВТО, это значит иметь возможность лучше и быстрее преодолевать конфликты". Он также отметил, что "механизмы этой организации не менялись с 1994 года".

"Я приветствую высказанное всеми участниками саммита стремление добиваться таких перемен", - сказал французский лидер.

Лидер Франции также отметил необходимость укреплять принцип многосторонности в мировой политике.

"Интересам Франции отвечает существование сильной многосторонности. Франция не заинтересована в ведении торговых войн. Всегда можно добиться улучшения ситуации путем [торговых] переговоров", - заметил Макрон.

"Но если в сфере торговых отношений происходит поворот к протекционизму и возникает эскалация напряженности, то это негативно сказывается как на многостороннем подходе в целом, так и на самой Франции и ее статусе экономической державы", - отметил французский лидер.

Он добавил, что такой принцип "справедлив и в отношении ситуации в Иране". "Франция стремится содействовать стабильности этого региона и заинтересована в соблюдении принципа многосторонности с тем, чтобы не допустить эскалации", - сказал Макрон. Он заявил, что "наличие сильной многосторонности позволит избегать эскалации" в самых различных сферах.