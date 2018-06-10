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Трамп обвинил Трюдо во лжи и назвал его высказывания непорядочными

Международная панорама
10 июня, 2:11 дата обновления: 10 июня, 2:58 UTC+3

Президент США подчеркнул, что премьер Канады выступил с "ложными заявлениями" на пресс-конференции по итогам завершившегося саммита "семерки"

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил в субботу канадского премьер-министра Джастина Трюдо во лжи и назвал его высказывания "очень непорядочными и нерешительными". Соответствующую запись глава Белого дома сделал в своем Twitter.

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Президент подчеркнул, что Трюдо выступил с "ложными заявлениями" на пресс-конференции по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита "семерки". Трамп рассказал, что премьер был с ним "кротким и мягким". Однако, по словам главы Белого дома, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не позволит помыкать собой".

"Очень непорядочно и нерешительно [с его стороны]", - дал оценку президент США. По его словам, американские таможенные пошлины "стали ответом" на канадские налоговые сборы в размере "270% с молочной продукции", поставляемой из США.

Также Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи. Об этом он также сообщил в Twitter.

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"Основываясь на ложных заявлениях [канадского премьер-министра] Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции [по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита "семерки"] и том факте, что Канада устанавливает масштабные пошлины в отношении американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил представителям США не одобрять коммюнике, поскольку мы рассматриваем [введение] пошлин на автомобили, наводнившие рынок США!" - отметил он.

Ранее в субботу Трюдо сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося в Канаде. "Мы выпустили итоговое коммюнике от имени всех стран", - сказал он, говоря о результатах встречи на высшем уровне на правах главы правительства страны, председательствующей в G7.

В неформальное объединение входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Саммит G7 в Канаде Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
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