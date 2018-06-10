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Канцелярия Трюдо отрицает обвинения Трампа в "непорядочных" высказываниях премьера

Международная панорама
10 июня, 4:33 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 10, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь премьер-министра Канады Кэмерон Ахмад отметил, что Джастин Трюдо "не говорил ничего того, что им не было сказано ранее"

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Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

© EPA/ROMAN PILIPEY

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 10 июня. /ТАСС/. Канцелярия канадского премьер-министра Джастина Трюдо отрицает все обвинения президента США Дональда Трампа, который назвал "непорядочными" заявления главы правительства Канады, сделанные им по итогам завершившегося саммита Группы семи в Ла Мальбе. Об этом в субботу написал пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад в своем официальном Twitter.

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"Мы сфокусированы на всем, чего мы добились на саммите G7. Премьер-министр [Трюдо] не говорил ничего того, что им не было сказано ранее - ни публично, ни в личных беседах с президентом [Трампом]", - написал Ахмад.

Президент США заявил в субботу, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи, опубликовав соответствующую запись в своем Twitter. Он, в частности, указал, что принял такое решение, основываясь "на ложных заявлениях Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции [по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита "семерки"]".

Трамп также рассказал, что Трюдо был с ним "кротким и мягким", однако, по словам хозяина Белого дома, после его вылета в Сингапур премьер заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не позволит помыкать собой". Трамп посчитал такие высказывания Трюдо "непорядочными".

Ранее в субботу премьер Канады сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. "Мы выпустили итоговое коммюнике от имени всех стран", - сказал он, говоря о результатах встречи на высшем уровне на правах главы правительства страны, председательствующей в G7.

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Саммит G7 в Канаде
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