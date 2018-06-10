Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель: возвращение РФ в G7 возможно, но нужен прогресс в реализации "Минска"

Международная панорама
10 июня, 23:08 дата обновления: 11 июня, 0:01 UTC+3

При этом канцлер рассчитывает, что Италия будет придерживаться санкционного режима в отношении России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA-EFE/JULIEN WARNAND

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Запад нуждается в РФ для решения кризисов, но для присоединения ее к "Большой семерке" нужен прогресс в реализации минских договоренностей. Об этом заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.

Смотрите также

Меркель заявила, что участие России в G7 пока невозможно

Меркель заявила, что по ряду вопросов у Германии есть единство во мнениях с Россией

Меркель увязала присоединение России к G7 с разрешением кризиса на Украине

"Я могу представить себе, что Россия вернется. Но прежде для этого мы нуждаемся в прогрессе в реализации минских соглашений", - сказала она.

Меркель подчеркнула, что не знает, что руководило президентом США Дональдом Трампом, когда он предложил снова вернуть Россию в объединение. По ее словам, глава Белого дома не дал четкого ответа на этот вопрос на саммите в Канаде.

При этом канцлер рассчитывает, что Италия будет придерживаться санкционного режима в отношении России.

"Нет, я думаю, что Италия согласна и намерена действовать в соответствии с тем, что было сказано в Канаде", - сказала Меркель. "Италия указала на то, что мы должны искать контактов с гражданским обществом России, и мы немедленно ответили на это утвердительно", - подчеркнула она.

"Я была в Сочи, французский президент Эмманюэль Макрон - в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, и, несмотря на это, все мы должны работать над достижением прогресса при реализации минского процесса", - добавила Меркель.

Ранее премьер-министр Италии Конте в своей программной речи в парламенте заявил о стремлении его правительства добиться пересмотра санкционной политики в отношении РФ. На полях проходящей в Канаде встречи Группы семи Конте сообщил, что Италия рассмотрит возможность вето на продление сроков действия ограничительных мер. Однако при этом он отметил, что открытость к диалогу с РФ не должна перевернуть весь процесс, увязанный с реализацией минских соглашений.

Трамп перед вылетом в Канаду заявил журналистам, что считает правильным вернуть в клуб индустриально развитых стран РФ, которую исключили в 2014 году.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом страны объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G7 в Канаде Санкции в отношении России
Персоны
Трамп, Дональд Конте, Джузеппе Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
Страны
США Япония Италия Россия Украина Франция Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
2
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
5
Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17
6
МИД РФ предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости