Меркель: возвращение РФ в G7 возможно, но нужен прогресс в реализации "Минска"

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Запад нуждается в РФ для решения кризисов, но для присоединения ее к "Большой семерке" нужен прогресс в реализации минских договоренностей. Об этом заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.

"Я могу представить себе, что Россия вернется. Но прежде для этого мы нуждаемся в прогрессе в реализации минских соглашений", - сказала она.

Меркель подчеркнула, что не знает, что руководило президентом США Дональдом Трампом, когда он предложил снова вернуть Россию в объединение. По ее словам, глава Белого дома не дал четкого ответа на этот вопрос на саммите в Канаде.

При этом канцлер рассчитывает, что Италия будет придерживаться санкционного режима в отношении России.

"Нет, я думаю, что Италия согласна и намерена действовать в соответствии с тем, что было сказано в Канаде", - сказала Меркель. "Италия указала на то, что мы должны искать контактов с гражданским обществом России, и мы немедленно ответили на это утвердительно", - подчеркнула она.

"Я была в Сочи, французский президент Эмманюэль Макрон - в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, и, несмотря на это, все мы должны работать над достижением прогресса при реализации минского процесса", - добавила Меркель.

Ранее премьер-министр Италии Конте в своей программной речи в парламенте заявил о стремлении его правительства добиться пересмотра санкционной политики в отношении РФ. На полях проходящей в Канаде встречи Группы семи Конте сообщил, что Италия рассмотрит возможность вето на продление сроков действия ограничительных мер. Однако при этом он отметил, что открытость к диалогу с РФ не должна перевернуть весь процесс, увязанный с реализацией минских соглашений.

Трамп перед вылетом в Канаду заявил журналистам, что считает правильным вернуть в клуб индустриально развитых стран РФ, которую исключили в 2014 году.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом страны объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".