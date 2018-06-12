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Климкин заявил о необходимости давления на РФ в вопросе освобождения задержанных лиц

Международная панорама
12 июня, 1:34 дата обновления: 12 июня, 2:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июня. /ТАСС

Это заявление стало первым официальным комментарием дипломатического ведомства Украины после встречи глав МИД "нормандского формата" в Берлине

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин вновь заявил о необходимости продолжения давления на РФ в вопросе освобождения задержанных лиц. Об этом он сказал журналистам после завершения встречи глав МИД "нормандского формата" в Берлине.

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"Мы должны удерживать давление на РФ по всем без исключения политическим заключенным", - цитирует министра посольство Украины в Германии в Twitter.

Эта цитата стала первым официальным комментарием дипломатического ведомства Украины после встречи глав МИД в Берлине.

Позднее глава министерства иностранных дел Украины охарактеризовал встречу министров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в Берлине как "реальную дискуссию" и "полезную миссию".

"Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня снова собрались после определенной паузы, в том, что у нас сегодня была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов", - цитирует его агентство УНИАН. По словам Климкина, в ходе встречи "было реальное обсуждение вопросов освобождения политических заключенных и заложников и формата миротворческой миссии".

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что дискуссии по этим вопросам еще никогда не проводились в рамках "нормандского формата". "Мы никогда не говорили о политических заключенных вообще, а не только заложниках, мы никогда предметно, по меньшей мере, не обсуждали миротворческую миссию, относительно четкого определения, в чем заключается разница в наших позициях, - подчеркнул он. - И в этом смысле, я считаю, что это была полезная миссия. В смысле результата - нам нужны дальнейшие дискуссии, и мы будем акцентированно вместе с нашими немецкими и французскими друзьями их проводить".

Климкин добавил, что главы МИД "нормандской четверки" договорились продолжать совместную работу "в разных форматах, в том числе состоится встреча на уровне политических директоров". "И затем мы будем смотреть, будет ли нужна еще одна министерская встреча", - подытожил он.

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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