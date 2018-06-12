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Сенат пошлет наблюдателей на будущие раунды переговоров США - КНДР

Международная панорама
12 июня, 3:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июня. /ТАСС

Председателями рабочей группы решено выдвинуть сенаторов Джеймса Риша и Дайэнн Файнстайн

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Белый дом и госсекретарь Майкл Помпео дали согласие на присутствие рабочей группы американских сенаторов на новых раундах переговоров США и КНДР, если таковые будут запланированы после нынешней встречи президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на сенатора Джеймса Риша (республиканец, от штата Айдахо), входящего в состав комитета по разведке верхней палаты Конгресса.

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По словам Риша, сенаторы хотят выполнять роль наблюдателей на возможных в будущем раундах переговоров между США и КНДР. Эта функция позволит американским законодателям иметь конкретное представление о возможных соглашениях, которые им предстоит рассмотреть и одобрить.

Председателями рабочей группы решено выдвинуть Риша и Дайэнн Файнстайн (демократ, от штата Калифорния).

Первый в истории американо-северокорейский саммит пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, куда уже прибыли Трамп и Ким Чен Ын. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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