Лидеры США и КНДР проводят историческую встречу в Сингапуре

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Исторический саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном проходит во вторник в Сингапуре. Впервые лидеры двух государств сели за стол переговоров, которые в перспективе могут стать важнейшим шагом к установлению мира на Корейском полуострове и его денуклеаризации.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына была назначена на 09:00 по местному времени (04:00 мск) в гостинице Capella на острове Сентоса, расположенном к югу от основной части Сингапура и связанным с ним 710-метровым мостом. Полиция Сингапура за несколько часов до саммита предупредила жителей города о том, что часть дорог будет временно перекрыта.

Первым на встречу приехал президент Соединенных Штатов. Кортеж Ким Чен Ына выехал из гостиницы St. Regis в ту же секунду, когда автоколонна американского президента уже прибыла к месту проведения саммита. В кортеж главы КНДР входит около 40 автомобилей, в основном модели Toyota Alphard и Vellfire. Автоколонна, в которой ехал к месту проведения саммита Трамп, состояла из более 20 автомобилей полиции, охраны и машин посольства США.

Настрой перед началом переговоров

При первой встрече президент США и руководитель КНДР обменялись 12-секундным рукопожатием. Лидер КНДР был одет в традиционный для него черный френч, а Трамп выбрал привычный красный галстук. Оба лидера находились в хорошем расположении духа и улыбались.

Перед началом встречи тет-а-тет Трамп и Ким Чен Ын произнесли несколько приветственных слов перед журналистами. Президент США выразил уверенность, что выстроит с лидером КНДР отличные отношения. "Для меня это честь, и я уверен, что мы построим отличные отношения", - сказал Трамп.

"Ощущения прекрасные. Думаю, у нас состоится прекрасная дискуссия, мы добьемся колоссального успеха", - добавил он. Ким Чен Ын отметил, что две страны преодолели многое для проведения саммита. "Старые практики и предубеждения были препятствиями на нашем общем пути вперед, но мы преодолели их все, сегодня мы здесь", - заявил глава КНДР. "Это правда", - ответил на это Трамп.

Было заметно, что в первые несколько секунд встречи лидеры выглядели несколько напряженно, однако по пути на личную встречу президент США явно о чем-то пошутил, что вызвало смех у Ким Чен Ына. Направляясь в библиотеку, главы двух государств общались без переводчиков, Трамп даже несколько раз приобнял Ким Чен Ына.

Встреча с глазу на глаз между ними продлилась 38 минут. На церемонию протокольной съемки начала встречи было допущено в общей сложности 14 журналистов - по семь с каждой стороны.

Впечатления от первой встречи

Президент США Дональд Трамп назвал свою первую личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном "очень хорошей". Выходя из библиотеки, где проходила их беседа тет-а-тет, американский лидер сказал журналистам: "очень, очень хорошо". Президент США отметил, что у них с лидером КНДР отличные отношения, они решат "большую проблему, большую дилемму". "Я уверен, если мы будем работать вместе, то добьемся многого", - отметил он перед началом переговоров в расширенном формате.

В свою очередь лидер КНДР заявил, что заинтересован в тесной работе с президентом США. Ким Чен Ын отметил, что "это будет непросто, но он хочет это делать". "Мы преодолели все виды скептицизма и спекуляций в отношении этого саммита, я считаю, что это хорошо для мира", - сказал он.

Ранее в беседе с Трампом Ким Чен Ын выразил мнение, что первый в истории саммит между США и КНДР наверняка воспринимается многими людьми в мире как научная фантастика.

Переговоры в расширенном составе

После завершения переговоров лидеры двух государств вместе с широким кругом представителей обеих сторон приняли участие в рабочем обеде.

С американской стороны на нем присутствовали госсекретарь США Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, американский посол на Филиппинах, бывший спецпредставитель по КНДР Сон Ким и старший директор Совета национальной безопасности по Азии Мэтт Поттинджер.

Со стороны КНДР в ланче приняли участие заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, глава МИД КНДР Ли Ён Хо, министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, замглавы МИД Цой Сон Хи, младшая сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, директор департамента ЦК ТПК Хан Кван Сан.

В качестве закуски делегациям США и КНДР подали традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо. Основное блюдо участники ланча выбрали из говяжьих ребрышек с картофелем, брокколи и красным винным соусом, сладко-кислой свинины с рисом под соусом из перца чили или тушеной трески с овощами. В качестве десерта за обедом предлагали мороженое и еще два других сладких блюда.