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Турция намерена интегрировать российские ПТУР "Корнет-Э" в состав новых боевых машин

Международная панорама
12 июня, 17:19 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, июня. /ТАСС

Источник в турецком оборонно-промышленном комплексе сообщил, что интеграция является одной из тенденций развития бронетехники республики

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ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Турецкая оборонная промышленность интегрирует российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) "Корнет-Э" разработки тульского "Конструкторского бюро приборостроения" (КБП) в состав вооружения своих новых боевых машин. Об этом ТАСС на выставке Eurosatory 2018 в Париже сообщил представитель турецкого разработчика и производителя бронетехники FNSS Сем Алтинишик.

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"ПТУР "Корнет-Э" состоит на вооружении турецкой армии, и его интеграция в состав вооружения новых боевых машин является логичным шагом. Мы установили "Корнет-Э" на боевую машину Pars с колесной формулой 4х4, которая поставляется армии Турции и предлагается на экспорт", - проинформировал Алтинишик. Он добавил, что новая модификация "Корнета", "Корнет-Э", также может быть интегрирован в состав вооружения бронетехники разработки FNSS.

Боевая машина Pars с колесной формулой 4х4 и дистанционно-управляемым боевым модулем с двумя готовыми к пуску ПТУР "Корнет-Э" впервые демонстрируется за рубежом на выставке Eurosatory 2018.

Источник в турецком оборонно-промышленном комплексе сообщил, что интеграция ПТУР "Корнет-Э" в состав вооружения новых боевых машин разработки турецких производителей, в частности, FNSS, Otokar, является одной из тенденций развития бронетехники Турции. "Российская ПТУР "Корнет-Э" является одним из наиболее популярных ракетных вооружений турецкой бронетехники. Недавно крупнейший турецкий производитель автомобильной и бронетанковой техники, компания Otokar, оснастила свою новую бронемашину Tulpar-S счетверенной пусковой установкой "Корнет-Э". FNSS также оснастила ракетами "Корнет-Э" самоходный противотанковый ракетный комплекс (СПТРК) Kaplan на гусеничном шасси", - сообщил он.

По словам специалиста, компания FNSS и министерство обороны Турции подписали контракт на поставку 260 СПТРК Pars и Kaplan, который должен быть выполнен к 2020 году. "Значительная часть этих машин будет оснащена ПТУР "Корнет- Э", - отметил он.

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