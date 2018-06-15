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В пресс-службе омбудсмена Украины отказались комментировать визит Денисовой в РФ

Международная панорама
15 июня, 11:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, июня. /ТАСС

Ранее омбудсмен Украины сообщила, что прибыла в Салехард для посещения режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии №8

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КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-служба Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой не комментирует ситуацию вокруг поездки украинского омбудсмена в Ямало-Ненецкий округ РФ. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в офисе омбудсмена в ответ на просьбу предоставить комментарий.

"Мы пока не комментируем эти вопросы", - заявили в пресс-службе. Ранее Денисова сообщила на своей официальной странице в Facebook, что прибыла в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 ("Белый медведь"). По информации украинских СМИ, омбудсмен приехала в эту колонию и ожидает встречи с руководством исправительного учреждения.

Вместе с тем, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила корреспонденту ТАСС, что Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ. По ее словам, Денисова, "получив ожидаемо отрицательный ответ", обратилась за помощью, чтобы получить подтверждение о стоянии здоровья Сенцова.

В четверг, 14 июня, пресс-служба украинского омбудсмена сообщала, что уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова еще не согласовали дату посещения украинского режиссера. Украинская сторона настаивала на "скорейшей поездке в Салехард", а Россия предлагала дату визита после 22 июня.

В начале июня президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
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