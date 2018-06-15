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Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном в Сингапуре честными и чрезвычайно продуктивными

Международная панорама
15 июня, 22:00 дата обновления: 15 июня, 22:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, июня. /ТАСС

Как отметил президент США, развязать войну может любой, но установить мир могут только самые храбрые

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ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Саммит между США и КНДР дал сторонам возможность провести честные и чрезвычайно продуктивные переговоры. Такую оценку первой в истории двух стран встрече дал президент США Дональд Трамп.

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"Наш разговор был открытым, честным, прямым и очень-очень продуктивным", - отметил глава Белого дома в видеообращении, которое было записано в связи с его встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Данный видеоролик был выложен в пятницу Белым домом на YouTube. Трамп напомнил, что по итогам сингапурского саммита было подписано совместное заявление. "Это начало процесса в направлении денуклеаризации Северной Кореи", - сказал глава американской администрации.

"Развязать войну может любой, но установить мир могут только самые храбрые. Наш мир видел больше чем достаточно конфликтов. Если есть шанс обеспечить мир, если есть шанс положить конец ужасающей угрозе ядерного конфликта, то мы должны им воспользоваться любой ценой. Народы Америки, Кореи и всего мира заслуживают безопасного и мирного будущего", - подчеркнул президент.

По словам Дональда Трампа, он довел до сведения Ким Чен Ына свою позицию, заключающуюся в том, что КНДР ждут "экономическое процветание, безопасность и благоприятные возможности", если она свернет ядерные и ракетные программы. "В предстоящие дни, недели и месяцы госсекретарь [США Майкл] Помпео будет напрямую работать с Северной Кореей, чтобы выполнить сделку по денуклеаризации. А пока санкции будут оставаться в силе", - продолжал Трамп. "Мы знаем, что предстоит огромная работа, но мир всегда стоит таких усилий", - добавил лидер США.

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Трамп также отверг критику со стороны тех представителей политических кругов США, которые считают, что ему не следовало сразу давать согласие на личную встречу с лидером КНДР. "Я совершил эту поездку. Она стоила каждой секунды, это было невероятное событие. <...> Народы всего мира сейчас чувствуют себя в намного большей безопасности, чем в те дни, пока я не был президентом", - заявил Трамп.

В заключение он выразил уверенность в том, что договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова, установлении прочного мира в регионе и выработке новых отношений между Вашингтоном и Пхеньяном будут в полной мере реализованы. "Все это произойдет", - заявил Трамп.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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