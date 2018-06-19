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СМИ: Ким Чен Ын предложил создать прочный механизм денуклеаризации Корейского полуострова

Международная панорама
19 июня, 16:45 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 19, июня. /ТАСС

Лидер КНДР поблагодарил Китай за конструктивное содействие урегулированию межкорейского конфликта

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ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник предложил председателю КНР Си Цзиньпину создать надежный механизм по обеспечению процесса ядерного разоружения на Корейском полуострове. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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"Я надеюсь на солидарность Китая и прочих стран мира для создания прочного механизма, который позволит обеспечить долгосрочные мир и стабильность на Корейском полуострове", - заявил Ким Чен Ын. Он также выразил благодарность Пекину за конструктивное содействие урегулированию межкорейского конфликта.

Встреча лидеров двух стран состоялась ранее во вторник в Пекине. На ней присутствовали супруги лидеров, представители высшего руководства и ряда ключевых ведомств, в их числе член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии страны Ван Хунин, член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И.

Делегация КНДР была представлена членом Президиума Политбюро Центрального комитета ТПК, вице-маршалом Чхве Рён Хэ, премьер-министром Пак Бон Дю, главой МИД КНДР Ли Ён Хо, прочими высокопоставленными лицами.

Нынешний визит Ким Чен Ына продлится с 19 по 20 июня. За последние три месяца он посещает КНР в третий раз. О первых двух визитах лидера КНДР китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.

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Ван И Ким Чен Ын Си Цзиньпин
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