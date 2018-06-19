СМИ: Ким Чен Ын предложил создать прочный механизм денуклеаризации Корейского полуострова

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник предложил председателю КНР Си Цзиньпину создать надежный механизм по обеспечению процесса ядерного разоружения на Корейском полуострове. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Я надеюсь на солидарность Китая и прочих стран мира для создания прочного механизма, который позволит обеспечить долгосрочные мир и стабильность на Корейском полуострове", - заявил Ким Чен Ын. Он также выразил благодарность Пекину за конструктивное содействие урегулированию межкорейского конфликта.

Встреча лидеров двух стран состоялась ранее во вторник в Пекине. На ней присутствовали супруги лидеров, представители высшего руководства и ряда ключевых ведомств, в их числе член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии страны Ван Хунин, член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И.

Делегация КНДР была представлена членом Президиума Политбюро Центрального комитета ТПК, вице-маршалом Чхве Рён Хэ, премьер-министром Пак Бон Дю, главой МИД КНДР Ли Ён Хо, прочими высокопоставленными лицами.

Нынешний визит Ким Чен Ына продлится с 19 по 20 июня. За последние три месяца он посещает КНР в третий раз. О первых двух визитах лидера КНДР китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.