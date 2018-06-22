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Эрдоган рассчитывает, что Трамп обойдет запрет Сената на поставки Анкаре истребителей F-35

Международная панорама
22 июня, 10:16 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 22, июня. /ТАСС

За поставки боевых самолетов было уже выплачено $800 млн, отметил лидер Турции

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ТАСС, 22 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что лидер США Дональд Трамп сумеет обойти запрет Сената на поставки Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35.

"Мы выплатили уже $800 млн за поставки F-35. Не думаю, что это будет так, как того хочет Сенат США. Я верю, что господин Трамп предотвратит этот запрет [на передачу F-35]", - приводит агентство Anadolu в пятницу слова Эрдогана.

Лидер Турции также сообщил о том, что Анкара "рассматривает все альтернативы в связи с этим решением". Он также выразил мнение, что "подобная ошибочная позиция по отношению к Турции может стать потерей для США".

Во вторник Сенат Конгресса США принял версию законопроекта о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, согласно которому министр обороны страны лишается возможности одобрить поставку Турции американских вооружений, в том числе истребителей F-35, из-за покупки Турцией российских ЗРС С-400.

Однако накануне в техасском городе Форт-Уэрт Турция получила первые два истребителя F-35. После этого два новых истребителя будут направлены на базу ВВС Люк в штате Аризона, где будет проходить обучение турецких пилотов. По данным МИД республики, первые самолеты F-35 будут доставлены в Турцию в 2020 году.

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Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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