Вице-президент Зимбабве назвал покушение на президента террористическим актом

ТАСС, 25 июня. Первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга назвал взрыв, осуществленный неизвестными на стадионе в городе Булавайо, где выступал на митинге президент Эммерсон Мнангагва, террористическим актом. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

В результате взрыва, осуществленного в субботу неизвестными, пострадали 49 человек, в том числе супруга Чивенги. "Полиция разыщет преступников. Они будут пойманы и переданы в руки правосудия", - заявил вице-президент во время выступления в городе Читунгвиза в 30 км к югу от столицы страны Хараре. Он также назвал покушение на Мнангагву "террористическим актом" и заверил, что злоумышленники не смогут помешать проведению президентских и парламентских выборов, намеченных на 30 июля.

Официальный представитель полиции Зимбабве Черити Чарамба пообещала "солидное вознаграждение" за любую ценную информацию, которая поможет следствию выйти на след преступников. По мнению экспертов, за организацией покушения на президента могут стоять его противники, как из рядов оппозиции, так и из правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт".