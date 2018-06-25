СМИ: кандидат от основной оппозиционной партии признал победу Эрдогана на выборах

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мухаррем Индже признал в понедельник победу Тайипа Эрдогана на президентских выборах.

"Я признаю, что на выборах победу одержал Эрдоган", - приводит слова Индже телеканал Haber Turk.

Между тем в стране продолжается подсчет голосов на досрочных президентских и парламентских выборах. По итогам обработки 99,9% бюллетеней на выборах главы государства лидирует Эрдоган с показателем 53,6%, Индже набирает 30,8% голосов. Явка составила 88,1%. Несмотря на продолжающийся подсчет голосов, Эрдоган уже объявил себя победителем.

В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7% голосов, Партия демократии народов - 11,5%, а "Хорошая партия" - 10,1%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ый рубеж.

В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган; оппозиционер Мухаррем Индже; Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии"; Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия; Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

Высшая избирательная комиссия допустила к участию в парламентских выборах девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать выборы.