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СМИ: кандидат от основной оппозиционной партии признал победу Эрдогана на выборах

Международная панорама
25 июня, 0:58 дата обновления: 25 июня, 1:16 UTC+3

По итогам обработки 99,9% бюллетеней на выборах главы государства Мухаррем Индже набирает 30,8% голосов

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Кандидат в президенты от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мухаррем Индже

Мухаррем Индже

© EPA/SEDAT SUNA

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мухаррем Индже признал в понедельник победу Тайипа Эрдогана на президентских выборах.

"Я признаю, что на выборах победу одержал Эрдоган", - приводит слова Индже телеканал Haber Turk

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Между тем в стране продолжается подсчет голосов на досрочных президентских и парламентских выборах. По итогам обработки 99,9% бюллетеней на выборах главы государства лидирует Эрдоган с показателем 53,6%, Индже набирает 30,8% голосов. Явка составила 88,1%. Несмотря на продолжающийся подсчет голосов, Эрдоган уже объявил себя победителем.

В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7% голосов, Партия демократии народов - 11,5%, а "Хорошая партия" - 10,1%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ый рубеж.

В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов: действующий президент Тайип Эрдоган; оппозиционер Мухаррем Индже; Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии"; Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия; Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

Высшая избирательная комиссия допустила к участию в парламентских выборах девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать выборы.

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