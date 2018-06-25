СМИ: Эрдоган перенес победную речь из-за пострадавшего в Стамбуле ребенка

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган перенес свою победную речь на несколько часов из-за инцидента с ребенком в Стамбуле. Об этом сообщила в понедельник газета Hurriyet.

По ее данным, ребенок пострадал во время празднования победы Эрдогана на досрочных президентских выборах возле правительственного здания в Стамбуле. Турецкий лидер принял решение сначала навестить пострадавшего в госпитале, а уже потом отправиться в Анкару. Как сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии президента Турции, в ближайшее время Эрдоган обратится к народу в президентском дворце в турецкой столице.

Между тем в стране продолжается подсчет голосов на досрочных президентских и парламентских выборах. По итогам обработки 99,9% бюллетеней на выборах главы государства лидирует Эрдоган с показателем 53,6%, его ближайший конкурент Мухаррем Индже набирает 30,8% голосов. Явка составила 88,1%. Несмотря на продолжающийся подсчет голосов, Эрдоган уже объявил себя победителем.

В свою очередь "Народный альянс", сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического движения, по итогам обработки 99,9% бюллетеней получает большинство депутатских мандатов в парламенте республики, набирая 53,6% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7% голосов, Партия демократии народов - 11,5%, а "Хорошая партия" - 10,1%. Остальные политические объединения не преодолели 10%-ый рубеж.

В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, оппозиционер Мухаррем Индже, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.