Премьер-министр Грузии объявил о сокращении числа министерств в новом правительстве

ТБИЛИСИ, 26 июня. /ТАСС/. Количество министерств в новом правительстве Грузии сократится с нынешних 13 до 10, при этом будет одно госминистерство. Об этом заявил во вторник на брифинге в Тбилиси премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Решено осуществить сокращение количества министерств в правительстве с 13 до 10, в новом правительстве, как и в нынешнем, будет одно государственное министерство (речь идет о госминистерстве по вопросам примирения и гражданского равноправия - прим. ТАСС), - сказал он. - Это будет оптимальное количество министерств, которое позволит эффективно и оперативно решать существующие в стране проблемы".

Пост главы правительства Грузии стал вакантным 13 июня, когда премьер Георгий Квирикашвили, занимавший его с 30 декабря 2017 года, подал в отставку. 14 июня на пост главы кабинета министров правящая в стране партия "Грузинская мечта" представила кандидатуру 26-летнего Бахтадзе, работавшего с ноября прошлого года министром финансов. Бахтадзе, утвержденный на пост премьера 20 июня на внеочередном заседании парламента, до и после утверждения заявлял, что является сторонником "концепции небольшого, компактного правительства", отмечая, что "Грузии нужны небольшие, но эффективные и гибкие правительственные ведомства". 18 июня он заявил, что "в правительстве, которое будет сформировано после принятия парламентом законодательных изменений о сокращении количества министерств, будут и новые лица".