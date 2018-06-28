Сделаем Мексику снова великой: чего ожидать от всеобщих выборов — 2018

1 июля 2018 года в Мексике пройдут всеобщие выборы, на которых гражданам предстоит избрать президента, 128 сенаторов и 500 депутатов нижней палаты парламента, нескольких губернаторов и глав муниципалитетов. Главное внимание приковано к тому, кто сменит уходящего президента Энрике Пенья Ньето. ТАСС рассказывает, почему мексиканцы связывают эти выборы с надеждой на искоренение нищеты, коррупции и несправедливости в стране.

Смутное время

Выборы в Мексике пройдут на фоне тотального недовольства граждан действующей властью. Уходящий глава государства Энрике Пенья Ньето крайне непопулярен у собственного народа. Рейтинг одобрения действующего президента составляет порядка 20%, хотя еще несколько лет назад он блистал на обложке журнала Time и считался "надеждой" Мексики. Но ожидания не оправдались, победить преступность и коррупцию — две самые болезненные проблемы — Пенья Ньето так и не сумел.

Уровень убийств к 2018 году увеличился на 25% по сравнению с 2011-м. Текущий избирательный процесс в Мексике также сопровождается масштабным разгулом насилия. По подсчетам компании Etellekt, специализирующейся на анализе рисков, с начала сентября 2017 года по настоящее время в латиноамериканской стране были убиты более 100 политиков, в том числе 44 кандидата на всеобщие выборы.

Власти страны связывают рост смертей с разгулом наркопреступности и картелей — еще одной неискоренимой проблемой страны. В прошлом году в Мексике были убиты более 25 тыс. человек — это худший показатель за всю историю наблюдений. Лишь 7% от общего числа преступлений доходят до расследования, а раскрываемость составляет менее 2%.

В индексе восприятия коррупции за минувшие семь лет Мексика скатилась c 100 на 135 место из 180. Увидеть результаты этого падения можно своими глазами — по Мехико курирует "Коррупционный тур", во время которого гиды рассказывают путешественникам о местах, связанных с взяточничеством. Не менее 14 бывших и нынешних губернаторов находятся под следствием за взятки, превышение полномочий, связи с картелями или в силу всего вышеперечисленного. При этом более 80% мексиканцев считают именно коррупцию основной проблемой страны.

Все эти неразрешенные вопросы достанутся "в наследство" новому главе государства. В Мексике президент избирается только на один шестилетний срок, поэтому Энрике Пенья Ньето на предстоящих выборах не баллотируется. Кто придет ему на смену?

Кандидат от народа

На высший государственный пост в Мексике претендуют четыре человека. Согласно данным соцопроса компании Сonsulta Mitofsky, предвыборный расклад выглядит так (в порядке убывания):

• Андрес Мануэль Лопес Обрадор, кандидат от коалиции "Вместе сотворим историю" (38%);

• Рикардо Анайя, коалиция "Вперед, ради Мексики" (20%);

• Хосе Антонио Мид, коалиция "Все за Мексику", куда входит правящая Институционно-революционная партия (17,7%);

• Хайме Родригес Кальдерон, губернатор штата Нуэво-Леон, независимый кандидат (3,1%);

• Еще 21,5% мексиканцев пока не определились со своими предпочтениями.

Поскольку голосование проходит в один тур, Андрес Мануэль Лопес Обрадор — в Мексике его имя часто сокращают до аббревиатуры АМЛО — считается безусловным лидером гонки. Опытный политик ранее дважды участвовал в выборах — в 2006 и 2012 годах, уступив по итогам Фелипе Кальдерону и Энрике Пенье Ньето соответственно. Свое первое поражение Лопес Обрадор не признал и даже провел альтернативную церемонию инаугурации, а его сторонники на протяжении нескольких месяцев митинговали в крупных городах Мексики. Эти протесты, продолжавшиеся с июля по осень 2006 года, получили название "революция кактусов".

В западной прессе Лопеса Обрадора называют популистом левого толка, сам же он позиционирует себя как кандидата от народа — к примеру, на работу он добирается не на дорогой правительственной машине, а на дешевом Nissan Sentra. "Он как Берни Сандерс, только с более удачной прической", — шутит комик и телеведущий Джон Оливер. Между тем оппоненты АМЛО на полном серьезе сравнивают его с Уго Чавесом — бывшим президентом Венесуэлы, чьи социалистические преобразования в конечном счете довели страну до нищеты.

Среди предвыборных предложений Лопеса Обрадора — объявить амнистию участникам преступных группировок и привлечь Папу Римского в качестве переговорщика между государством и картелями. По мнению политика, победить насилие насилием нельзя, а первопричина преступности заключается в бедности, которую необходимо побороть. АМЛО также убежден, что в Мексике "никто не грабит больше, чем политики", и в случае его победы этому будет положен конец. "Мы очистим от коррупции правительство сверху донизу, мы покончим со всеми привилегиями, мы уменьшим зарплаты тем, кто занимает руководящие посты", — обещал он в ходе дебатов. По меркам нынешней кампании эти меры достаточно мягкие — кандидат Хайме Родригес Кальдерон по кличке Эль Бронко (Дикий Конь) предлагал отрубать коррупционерам руки.

"Мексиканский Трамп"

Политический стиль АМЛО отличается не только популизмом, но и непредсказуемостью. Как пишет Associated Press, его взгляды бывают подвержены резким изменениям, нередко в одночасье. Лопес Обрадор "любит делать громкие заявления, пока его советники гадают, что он на самом деле имеет в виду", указывает AP, и это роднит его с президентом США Дональдом Трампом.

Так же, как и глава Белого дома, кандидат в президенты недолюбливает NAFTA, хотя и обещает бороться за сохранение объединения в его нынешнем составе — Мексика, США и Канада. Как и Трамп, Лопес Обрадор не сумел избежать скандалов, связанных с его окружением и предыдущей работой. Противники АМЛО обвиняют его в многомиллионных махинациях в бытность мэром Мехико, а также указывают на неблагонадежность некоторых из его соратников — например, политика Рене Бехарано, которого в 2004 году застукали с чемоданом денег от аргентинского бизнесмена Карлоса Ахумады.

Трампа и Лопеса Обрадора объединяет связь с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, который сейчас представляет интересы президента США в деле о "российском следе". По сведениям The Washington Post, в 2002 году Джулиани, покинув пост мэра Нью-Йорка, оказывал консультационные услуги в интересах полиции и администрации Мехико, которую тогда возглавлял Обрадор. Целью контракта было повторение в мексиканской столице успеха американского города в борьбе с преступностью. Джулиани лично работал над выполнением контракта, посещал Мехико и регулярно встречался с Обрадором. За эти услуги он получил $4,3 млн.

Наконец, как президент США, так и вероятный будущий президент Мексики мастерски владеют соцсетями. Лопес Обрадор — заядлый пользователь Twitter, где он общается со сторонниками, критикует оппонентов и делает выпады против своего американского коллеги. "Президент Трамп, ваша стена для нас — проявление агрессии, — писал Лопес Обрадор. — Мы обратимся в международные суды. Да здравствует братство".

Presidente Trump: su muro nos agrede y deja la Estatua de la Libertad como leyenda. Iremos a tribunales internacionales. Viva la fraternidad — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2017

В своих твитах АМЛО умело использует антиамериканские и антитрамповские настроения, чтобы "подогревать" свой электорат. "Мексика свободная, независимая и суверенная страна, это не колония и не протекторат, она не зависит ни от какого иностранного правительства", — заявил он после победы Трампа на выборах. Он также обещал продать американскому президенту самолет Boeing 787-8 Dreamliner, который использует Энрике Пенья Ньето. "Сначала мы предложим его Трампу, а если нет, то любому другому, [компании] Boeing или авиаперевозчику", — фантазировал АМЛО. Покупка этого самолета была одним из крупнейших скандалов президентства Пенья Ньето — по некоторым оценкам, стоимость воздушного судна составила от $350 млн до $580 млн.

Очередной "российский след"

Политические оппоненты АМЛО также пытались приписать ему связи с Россией — по аналогии с американскими выборами 2016 года. Поводом для этого стали слова помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, который в начале 2018 года заявил о "начальных" признаках российского вмешательства в избирательную кампанию в Мексике. Большинство СМИ, освещающих эту тему, предположили, что возможное влияние Москвы может заключаться в поддержке Лопеса Обрадора.

Тему о "российском вмешательстве" подхватил Хавьер Лосано, один из координаторов кампании претендента на пост главы государства Хосе Антонио Мида: "Угроза реальна, потому что, если цель состоит в том, чтобы зайти через заднюю дверь, чтобы задеть США и повлиять на регион, они это сделают". Доказательств, подтверждающих его точку зрения, он не привел. Руководство правящей Институционно-революционной партии, которую представляет Антонио Мида, никаких следов вмешательства не обнаружило.

Сам Лопес Обрадор был первым, кто заявил о неприятии какого-либо иностранного вмешательства в избирательный процесс. А затем высмеял обвинения о своих связях с Россией, пошутив на видео, что ждет подводную лодку с российским золотом.

Ya no soy peje, ahora soy AndresManuelovich pic.twitter.com/L1fzb5QGgX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 18, 2018

Еще в ноябре 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Луисом Видегараем Касо заявил, что спекуляции о "российском вмешательстве" не имеют под собой оснований. По его словам, возможная цель таких сообщений — "внести какие-либо раздражители в российско-мексиканские отношения".

Посол РФ в латиноамериканской стране Эдуард Малаян подтвердил, что "Россия не имеет никакого интереса" вмешиваться в выборы в латиноамериканской стране и "не поддерживает никакого кандидата".

"У нас свои проблемы, у нас свои выборы, — отметил посол РФ. — А Мексике мы желаем благополучия, мира и спокойствия".

Артур Громов