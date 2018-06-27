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Reuters: Трамп заявил, что встретится с Путиным во время своей поездки в Европу

Международная панорама
27 июня, 21:24 дата обновления: 27 июня, 21:36 UTC+3

По словам президента США, встреча может состояться после саммита НАТО

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Al Drago/POOL

ТАСС, 27 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным примерно во время своей поездки в Европу. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

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По его данным, Трамп также заявил, что встреча может пройти после саммита НАТО, возможно в Хельсинки.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что американский президент отметил, что ему в течение часа сообщат, где пройдет встреча. В ходе саммита, отмечает Bloomberg, Трамп планирует обсудить с президентом РФ Украину и Сирию.

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