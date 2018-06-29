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ФРГ, Греция и Испания достигли соглашения о сотрудничестве в миграционной политике

Международная панорама
29 июня, 16:34 дата обновления: 29 июня, 17:17 UTC+3

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что договоренность предусматривает принятие Грецией и Испанией мигрантов, достигших германо-австрийской границы

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Германия, Греция и Испания "достигли политического соглашения о сотрудничестве в миграционной политике". Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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Со своей стороны, канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге пояснила,  что Греция и Испания будут впредь принимать мигрантов, которые достигнут германо-австрийской границы и ранее уже были зарегистрированы в европейской системе идентификации EURODAC.

В то же время Германия обязуется помочь в том, что касается постепенного прибытия на ее территорию находящихся в Греции и Испании родственников тех беженцев, которые ранее уже приехали в ФРГ.

Как планируется, "оперативные детали предстоящих мер" будут доработаны в ближайшие четыре недели. "Сотрудничество начнется непосредственно после того, как будет подписано соответствующее соглашение", - отметил Зайберт.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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Греция Испания Германия
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