ФРГ, Греция и Испания достигли соглашения о сотрудничестве в миграционной политике

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Германия, Греция и Испания "достигли политического соглашения о сотрудничестве в миграционной политике". Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Со своей стороны, канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге пояснила, что Греция и Испания будут впредь принимать мигрантов, которые достигнут германо-австрийской границы и ранее уже были зарегистрированы в европейской системе идентификации EURODAC.

В то же время Германия обязуется помочь в том, что касается постепенного прибытия на ее территорию находящихся в Греции и Испании родственников тех беженцев, которые ранее уже приехали в ФРГ.

Как планируется, "оперативные детали предстоящих мер" будут доработаны в ближайшие четыре недели. "Сотрудничество начнется непосредственно после того, как будет подписано соответствующее соглашение", - отметил Зайберт.