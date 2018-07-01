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В ДНР заявили о необходимости новых мер по контролю за соблюдением перемирия в Донбассе

Международная панорама
1 июля, 15:08 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 1, июля. /ТАСС

По словам руководителя делегации ДНР на переговорах контрактной группы, в настоящее время "складывается впечатление, что минские соглашения распространяются и соблюдаются в одностороннем порядке"

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Руководитель делегации провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин

Руководитель делегации провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин

© Валентин Спринчак/ТАСС

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Срыв украинскими силовиками нового соглашения о прекращении огня в Донбассе свидетельствует о необходимости новой формы контроля за обстановкой в регионе. Об этом в воскресенье заявил руководитель делегации провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах контрактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин.

"Для достижения наибольшего эффекта от очередного перемирия мы предложили перевести традиционное заявление контактной группы из устного формата в письменное соглашение сторон, включающее в себя дополнительные меры контроля перемирия", - цитирует Донецкое агентство новостей текст его заявления.

Пушилин добавил, что такой подход разделяют и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Продолжаем настаивать, что именно такой подход к введению перемирий обяжет стороны вооруженного конфликта к большей ответственности, а также станет дополнительной мерой контроля соблюдения перемирия", - добавил он

По словам представителя ДНР, в настоящее же время "складывается впечатление, что минские соглашения распространяются и соблюдаются в одностороннем порядке". Он напомнил, что вступившее 1 июля в силу перемирие было нарушено Киевом всего через девять часов, когда был обстрелян Докучаевск, а позже под Донецком ракетным ударом уничтожен "КамАЗ", водитель тяжело ранен.

Режим прекращения огня, согласованный 27 июня на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, начал действовать 1 июля в 00:01 по киевскому времени. После вступления в силу нового перемирия в командовании ДНР заявили о его соблюдении со стороны киевских силовиков, однако за несколько часов до начала перемирия в ДНР и ЛНР зафиксировали увеличение количества обстрелов со стороны украинских позиций.

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