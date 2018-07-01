Трамп на встрече с Путиным хочет понять позицию России

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на планируемой встрече с главой российского государства Владимиром Путиным рассчитывает понять позицию Москвы и разъяснить подход Вашингтона.

Об этом в воскресенье заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Трамп "хочет понять российскую позицию и, что, возможно, более важно, он хочет, чтобы Владимир Путин понял нашу [американскую] позицию".

"Если из этого последуют прорывные решения - отлично, - констатировал он. - Однако, честно говоря, ключевой момент в том, что спустя примерно полтора года после начала работы администрации эта встреча пройдет".

Болтон добавил, что Трамп не пытается пойти на уступки Москве во внешнеполитических вопросах перед встречей с Путиным.

Журналист спросил помощника президента США, не пытается ли Трамп пойти на уступки российскому лидеру в свете сообщений СМИ, в частности, о том, что Пентагон якобы изучает возможность вывода американских сил из Германии. "Нет, не думаю, что это так", - ответил Болтон. Комментируя публикации на эту тему, он ответил, что "что-то из этого правда, что-то неправда".

Болтон после встречи с главой российского государства полагает, что имеются сферы, в которых Москва и Вашингтон могут добиться совместного прогресса. Он отметил, что президент РФ на встрече с ним "был очень добр и прошел по всему списку вопросов, которые входят в его повестку дня". По некоторым из этих вопросов, по словам помощника Трампа, позиции США и РФ "очень сильно расходятся". "По другим, возможно, есть возможность для какого-то прогресса", - добавил Болтон.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщила в четверг пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд очень непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.