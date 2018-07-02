Белый дом не исключил возможной встречи лидеров США и КНДР осенью

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Белый дом не исключил возможности встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына осенью в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй сказала журналистам в понедельник в Белом доме, что "не станет опровергать" появившиеся в местной прессе сообщения на этот счет, но и "подтверждать их тоже не будет".

Высказывания Конуэй приводит телекомпания CBS. По словам президентского советника, у госсекретаря Майкла Помпео и помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона "есть план, как приступить к конкретным шагам по реализации" достигнутых в Сингапуре 12 июня лидерами США и КНДР договоренностей.

По итогам переговоров в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Но никаких сроков не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров. Трамп поручил возглавлять эти переговоры Помпео.

Предполагается, что госсекретарь на текущей неделе отправится в Пхеньян. Там он уже побывал дважды - в апреле и мае, и встречался с Ким Чен Ыном. Как заявил Помпео журналистам на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших или двух с половиной лет, то есть к концу президентского срока Трампа.

Болтон в воскресенье сообщил в эфире CBS, что США "разработали программу", которая позволит в течение года свернуть программы КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

73-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 18 сентября. С 25 сентября начнутся ежегодные общие прения (общеполитическая дискуссия) с участием глав государств, правительств и МИД стран ООН.