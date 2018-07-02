Госдеп: США начинают оказывать максимальный экономический и дипломатический нажим на Иран

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. США разворачивают кампанию максимального экономического и дипломатического давления на Иран. Об этом заявил в понедельник на специальном брифинге для журналистов директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук.

"Ключевая часть нашей стратегии - это кампания оказания максимального экономического и дипломатического давления", - отметил сотрудник внешнеполитического ведомства США, рассказывая о планах ужесточения американских санкций в отношении Ирана.