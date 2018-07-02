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Зеехофер остается в кабмине ФРГ после компромисса с Меркель по миграции

Международная панорама
2 июля, 23:16 дата обновления: 2 июля, 23:37 UTC+3

Глава МВД подтвердил, что германские партии ХДС и ХСС достигли соглашения

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Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер

Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Представители Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) достигли компромисса по миграции. Об этом сообщил в понедельник в Берлине министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

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"Мы пришли к единому мнению относительно того, как мы в будущем можем противостоять нелегальной миграции", - сказал он.

Договоренности позволяют "продолжать руководить министерством внутренних дел", добавил политик, который ранее пригрозил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель отставкой в случае отсутствия соглашения по урегулированию миграционной проблемы.

Зеехофер, который возглавляет ХСС, намеревался прямо на границах ФРГ блокировать тех соискателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах, канцлер выступала против этого, утверждая, что не будет действовать в обход ЕС. Теперь же партии, как отмечают СМИ, договорились организовать на границах специальные транзитные центры, где в ускоренном порядке будут рассматриваться перспективы иностранцев остаться в Германии.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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