Зеехофер остается в кабмине ФРГ после компромисса с Меркель по миграции

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Представители Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) достигли компромисса по миграции. Об этом сообщил в понедельник в Берлине министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

"Мы пришли к единому мнению относительно того, как мы в будущем можем противостоять нелегальной миграции", - сказал он.

Договоренности позволяют "продолжать руководить министерством внутренних дел", добавил политик, который ранее пригрозил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель отставкой в случае отсутствия соглашения по урегулированию миграционной проблемы.

Зеехофер, который возглавляет ХСС, намеревался прямо на границах ФРГ блокировать тех соискателей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах, канцлер выступала против этого, утверждая, что не будет действовать в обход ЕС. Теперь же партии, как отмечают СМИ, договорились организовать на границах специальные транзитные центры, где в ускоренном порядке будут рассматриваться перспективы иностранцев остаться в Германии.