Освободивший Лулу да Силву судья требует исполнить это решение вопреки протесту коллеги

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июля. /ТАСС/. Судья Федерального регионального суда четвертого округа (TRF-4, апелляционный суд второй инстанции) Бразилии Рожериу Фаврету потребовал от полиции исполнить его решение об освобождении из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo.

Фаврету дал правоохранительным органам один час, чтобы выпустить из-под стражи бывшего главу государства. В противном случае в отношении Федеральной полиции может быть возбуждено дело о неподчинении судебной власти. Фаврету аргументировал свое решение тем, что в деле Лулы да Силвы появились новые факты. Речь идет о том, что экс-президент вновь был провозглашен левой Партией трудящихся (ПТ) возможным кандидатом на высший государственный пост (официально кандидатуры политиков будут регистрироваться только в августе).

Ранее коллега Фаврету по TRF-4 Жоау Жебран Нету аннулировал решение об освобождении Лулы да Силвы. По мнению этого судьи, именно он обладает полномочиями в том, что касается дела Лулы да Силвы, так как ведет в апелляционном суде антикоррупционные процессы. Ожидалось, что повторное рассмотрение вопроса об освобождении экс-президента состоится в августе после того, как все судьи вернутся с ежегодных июльских каникул.

Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. По данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом президентской гонки в преддверии голосования, которое состоится в октябре этого года.