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Глава ПА ОБСЕ готов содействовать диалогу РФ и Украины на площадке ассамблеи

Международная панорама
9 июля, 17:20 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, июля. /ТАСС

Георгий Церетели также заявил, что хочет усилить роль ассамблеи в урегулировании ситуации на Украине

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БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что готов содействовать диалогу делегаций РФ и Украины на площадке ассамблеи, который проводился несколько раз, а затем был прерван.

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"Мы это делаем", - ответил он в понедельник на соответствующий вопрос ТАСС в кулуарах ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ. "После берлинской сессии будет специальный семинар, куда мы зовем те страны, у которых проблемы между собой. Сейчас [на таком семинаре] будут дискуссии по [национальным] меньшинствам, там может обсуждаться Украина и там могла бы состояться такая встреча", - не исключил политик.

"В рамках этой сессии я сам встречаюсь с делегациями России и Украины, затем решим, как будем работать в дальнейшем. У меня есть намерения усилить медиацию между российской и украинской делегациями. Но самое главное - политическая воля со стороны лидеров стран", - заключил Церетели.

Роль ассамблеи в урегулировании ситуации

Церетели также заявил, что планирует усилить роль ассамблеи в урегулировании ситуации на Украине и в том числе рассматривает возможность возложения соответствующих функций на одного из спецпредставителей ПА ОБСЕ.

"Я сам два раза был за последнее время на Украине, весной был в Донбассе, - сказал Церетели. - Конечно, мы думаем о том, как более активно работать с Украиной".

Политик подчеркнул, что приоритетом для него является выполнение Минских соглашений и прекращение боевых действий. "Инструментами могут быть специальные отчеты, - привел он пример. - У нас будут специальные представители по Восточной Европе, есть специальный представитель по медиации, будут новые люди, думаю, как раз по этим направлениям они будут работать".

В этом контексте Церетели допустил возможность учреждения должности спецпредставителя ПА ОБСЕ по Украине. "Теоретически может быть [учреждена], мы думали об этом", - подтвердил он, напомнив при этом о работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Мы не хотим ее дублировать", - указал парламентарий.

Сессия ПА ОБСЕ проходит в историческом здании Рейхстага, где в наши дни заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате вопросы международного сотрудничества.

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Толстой, Петр Олегович
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